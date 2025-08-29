Φώτης Σπύρος: Είχα πολύ μεγάλες και ωραίες σχέσεις με γυναίκες άνω των εξήντα χρονών
Θεωρώ ότι έχω ζήσει δέκα ζωές, μακάρι να ζήσω άλλες πενήντα, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Για τις εμπειρίες και τις σχέσεις του μίλησε ο Φώτης Σπύρος. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στο μπούλινγκ που βίωσε σε μικρή ηλικία λόγω της διαφορετικότητάς του, ενώ αποκάλυψε ότι στο παρελθόν είχε σχέσεις με γυναίκες άνω των εξήντα ετών. Παράλληλα, τόνισε πως η ζωή του μοιάζει με «παζλ», αφού όπως είπε, δοκίμασε πολλά, ταξίδεψε, έφτασε στα άκρα και έζησε εμπειρίες που τον έκαναν να αισθάνεται ευγνώμων. Σήμερα, παραδέχεται ότι αυτό που του λείπει είναι ένας έρωτας καθαρός και «ξεθόλωτος», αφού, όπως ο ίδιος δήλωσε, ποτέ δεν ερωτεύτηκε πραγματικά σε μεγάλη ηλικία.
«Τότε δεν ξέραμε τι ήταν το μπούλινγκ. Όμως, όλα τα παιδάκια, οι συμμαθητές μου, με κορόιδευαν. Μετά όμως έρχονταν και μου ζητούσαν να παίξουμε μαζί. Ωστόσο, με κορόιδευαν. Εγώ όταν κατάλαβα τι μου συμβαίνει, είπα "γιατί σε μένα, ρε γα****», ανέφερε ο ηθοποιός στην εφημερίδα OnTime, σημειώνοντας: «Να σου πω πως είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχω πρόβλημα με τις γυναίκες. Μια χαρά τα πάω. Είχα επίσης πολύ μεγάλες και ωραίες σχέσεις με γυναίκες. Όλες βέβαια ήταν πάνω από εξήντα χρονών».
Αναφερόμενος συνολικά στη διαδρομή του, ο Φώτης Σπύρος είπε πως η ζωή του μοιάζει με ένα «παζλ». «Τώρα είμαι πενήντα χρονών. Έχω ταξιδέψει πολύ. Έχω κάνει πράγματα που ήθελα. Πράγματα που δεν με πρόσβαλαν. Έχω φτάσει στα άκρα. Ήθελα να δοκιμάσω τα πάντα. Υπάρχουν άνθρωποι-καράβια και άνθρωποι-λιμάνια. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος-καράβι. Θεωρώ ότι έχω ζήσει δέκα ζωές. Μακάρι να ζήσω άλλες πενήντα, αλλά πραγματικά είμαι τόσο ευγνώμων και τόσο τυχερός με αυτά που έχω ήδη κάνει», τόνισε.
Ωστόσο, όπως παραδέχθηκε, αυτό που εξακολουθεί να αναζητά είναι ένας έρωτας «ξεθόλωτος». «Το μόνο που μου λείπει είναι ένας έρωτας ξεθόλωτος. Γιατί τους έρωτές μου όλους τους είχα θολωμένους. Δεν έχω ερωτευτεί σε μεγάλη ηλικία», είπε χαρακτηριστικά.
