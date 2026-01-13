Ματσούκα για τη σύλληψή της: Έχω το δίπλωμα μαζί μου και θέλω να το μοιραστώ οπωσδήποτε μαζί σας, η ιστορία έχει τελειώσει
Ματσούκα για τη σύλληψή της: Έχω το δίπλωμα μαζί μου και θέλω να το μοιραστώ οπωσδήποτε μαζί σας, η ιστορία έχει τελειώσει
Η ηθοποιός είχε συλληφθεί στη Βουλιαγμένη τον Νοέμβριο του 2025, για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας, χωρίς δίπλωμα και πινακίδες
Για τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, πάνω από το όριο ταχύτητας και χωρίς δίπλωμα, μίλησε η Δήμητρα Ματσούκα, επισημαίνοντας πως η υπόθεση αυτή έχει πλέον κλείσει και πως έχει μαζί της το δίπλωμά της.
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day την Τρίτη 13 Ιανουαρίου και αναφέρθηκε στις δύσκολες στιγμές που πέρασε το 2025, τονίζοντας πως της αφήνει όλες πίσω της και επικεντρώνεται στα θετικά.
Όσον αφορά στη σύλληψη της και στο δίπλωμα που της είχε αφαιρεθεί, η Δήμητρα Ματσούκα είπε: «Το έχω μαζί μου το δίπλωμα. Το έχω στην πρεμιέρα εδώ μαζί μου και θέλω να το μοιραστώ οπωσδήποτε μαζί σας», ενώ όταν ρωτήθηκε εάν η ιστορία αυτή έχει τελειώσει, απάντησε: «Δεν θα καθυστερήσω άλλο για να να λέω αυτά τα οποία είναι δεδομένα. Όπως φαντάζεσαι, έχουν τελειώσει, ναι».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός, στη συνέχεια, δήλωσε για τις δύσκολες στιγμές του περασμένου έτους: «Αφήνω πίσω μου τα άσχημα του 2025. Τι να κάνω; Να τα πάρω μαζί μου; Έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι, να κοιτάμε μπροστά και να σκεφτόμαστε πολύ ωραία και θετικά».
Τέλος, η Δήμητρα Ματσούκα ανέφερε για τον απολογισμό της χρονιάς της και τα σχέδια που έχει για το νέο έτος: «Είμαι από τους ανθρώπους που κάνω τον απολογισμό μου στο τέλος κάθε έτους και κάνω και πολλά όνειρα για τη νέα χρονιά. Το όνειρό μου για τη φετινή χρονιά είναι να γυμναστώ».
