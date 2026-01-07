Δήμητρα Ματσούκα: Δεν με απασχόλησε ποτέ το να κάνω παιδί, πάντα με ενδιέφερε κυρίως η δουλειά μου
Έτσι όπως είμαι, είμαι καλά, δεν αισθάνομαι να μου λείπει κάτι, πρόσθεσε η ηθοποιός
Για το κεφάλαιο της μητρότητας μίλησε η Δήμητρα Ματσούκα, εξηγώντας πως δεν την απασχόλησε ποτέ το να κάνει ένα παιδί, διότι ήταν πάντοτε πολύ αφοσιωμένη στη δουλειά της.
Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Super Κατερίνα την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου και δήλωσε πως ο γιος της αδερφής της έχει καλύψει την ανάγκη για την ύπαρξη ενός παιδιού στην οικογένειά τους. Η Δήμητρα Ματσούκα ανέφερε για τη μητρότητα: «Δεν ξέρω πώς θα ήταν η ζωή μου αν είχα κάνει παιδί. Πολλές φορές τα πράγματα αυτά είναι θέμα τύχης. Πάντως, έτσι όπως είμαι, είμαι καλά. Δεν αισθάνομαι να μου λείπει κάτι. Το ανιψάκι μου έχει καλύψει αυτό του να υπάρχει ένα παιδί στην οικογένειά μας, τη χαρά να το βλέπεις να μεγαλώνει. Δεν με απασχόλησε ποτέ το να κάνω παιδί, πάντα με ενδιέφερε κυρίως η δουλειά μου. Αυτό καθορίζει τη ζωή μου και την καθημερινότητά μου. Είμαι πιο πολύ άνθρωπος που τον ενδιαφέρει η δουλειά του».
Στη συνέχεια η ηθοποιός μίλησε για τη σχέση της με τον Πέτρο Κόκκαλη: «Με τον Πέτρο έχουμε κοινή στάση ζωής και σίγουρα πολύ κοινή αισθητική στα πράγματα και κάπως έτσι πορευόμαστε. Μετά από κάποια ηλικία, όταν κάνουμε σχέσεις καλό θα είναι όλοι να επιλέγουμε συντρόφους με τους οποίους ταιριάζουμε σε βασικά πράγματα», είπε.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, απάντησε και για την πρόσφατη σύλληψή της για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, πάνω από το όριο ταχύτητας: «Όταν έγινε η σύλληψή μου, μίλησα στις κάμερες γιατί συνέπεσε με μια προγραμματισμένη παράσταση που είχαμε με το Mega, για τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί και ήταν μαζεμένες όλες οι κάμερες εκεί, αλλιώς ίσως και να μην μιλούσα. Ήθελα να αποκατασταθεί η αλήθεια γιατί αυτά που είχαν ειπωθεί απείχαν πολύ από την πραγματικότητα. Ακόμα και τώρα δεν μου είναι ευχάριστο να μιλάω για αυτό, άσχετα αν αναγκάστηκα να το κάνω. Οι παραβάσεις είναι συχνές και όλα αυτά μπορεί να συμβούν στον οποιοδήποτε. Καλό είναι να προσέχουμε», τόνισε.
