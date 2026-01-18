Μαρία Κορινθίου: Η προβολή και το οικονομικό κομμάτι δεν ήταν ποτέ δέλεαρ για εμένα
Έχω δεχτεί πολλές προτάσεις με πολύ μεγάλα ποσά και έχω αρνηθεί, σχολίασε η ηθοποιός
Η προβολή και οι οικονομικές απολαβές δεν αποτέλεσαν ποτέ κριτήριο για τις επαγγελματικές της επιλογές, ξεκαθάρισε η Μαρία Κορινθίου, επισημαίνοντας πως παραμένει προσηλωμένη σε όσα θέλει να κάνει πραγματικά.
Η ηθοποιός μίλησε για τις τηλεοπτικές της επιλογές και τη στάση της απέναντι στις προτάσεις που δέχεται μέσα από δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», που προβλήθηκε την Κυριακή 18 Ιανουαρίου. Παράλληλα, η Μαρία Κορινθίου ανέφερε ότι της έχουν γίνει προτάσεις με σημαντικά ποσά, τις οποίες έχει αρνηθεί.
Πιο αναλυτικά, είπε: «Δεν βάζω τελεία στην τηλεόραση. Δεν βγαίνω στη σύνταξη. Έχω δεχτεί κάποιες προτάσεις, δόξα τω Θεώ. Κάποιες ήταν πάρα πολύ καλές αλλά, θέλω να εστιάσω σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είμαι πολύ σίγουρη για τον εαυτό μου και το τι ακριβώς θέλω να κάνω επαγγελματικά. Η προβολή δεν ήταν ποτέ δέλεαρ για εμένα. Ούτε το οικονομικό ήταν ποτέ και έχει φανεί αυτό. Έχω δεχτεί πολλές προτάσεις με πολύ μεγάλα ποσά, και έχω αρνηθεί».
Μιλώντας για το σύγχρονο τηλεοπτικό τοπίο, η ηθοποιός σημείωσε: «Τα vidcast είναι η εξέλιξη. Θεωρώ ότι πλέον οι εκπομπές έχουν πάρει πάρα πολύ τη δομή της επίθεσης και του κουτσομπολιού. Υπάρχει μπουρδολογία στην τηλεόραση, αλλά υπάρχει και στο θέατρο. Βλέπω παραστάσεις που δεν μου αρέσει αυτό. Νομίζω ότι έτσι προσπαθούν να γίνουν κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, αλλά ξεχνάμε λίγο την παιδεία. Θέλει και λίγο όριο».
Όσον αφορά στις υποχωρήσεις που μπορεί να κάνει κανείς σε μια τηλεοπτική εκπομπή, η Μαρία Κορινθίου δήλωσε: «Νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι στις εκπομπές κάνουν υπομονή, γιατί εργαζόμενοι είναι. Προφανώς γίνονται κάποιες υποχωρήσεις γιατί ο καθένας κρίνει εκείνη τη στιγμή ότι δεν θέλει να μιλήσει, να πάρει θέση και να καταπιεί πράγματα. Εμένα μου έχει συμβεί σε δουλειά αυτό, αλλά για πολύ λίγο».
