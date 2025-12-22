Κορινθίου για την επιστροφή της στην τηλεόραση: Είμαι σε μια φάση της ζωής μου που είμαι υπερβολικά επιλεκτική

Όσον αφορά στην τηλεοπτική επιστροφή της, η Μαρία Κορινθίου δήλωσε: «Δεν τη σκέφτομαι, δεν την αποποιούμαι, την αγαπάω την τηλεόραση, μου λείπει και δεν μου λείπει… Δεν θέλω οπωσδήποτε να είμαι κάπου. Δόξα τω Θεώ είχα κάποιες πολύ καλές προτάσεις και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, αλλά είμαι σε μια φάση της ζωής μου που είμαι υπερβολικά επιλεκτική. Όχι στην πρόταση, αλλά στις συνθήκες και στις προτεραιότητες».





Όταν ρωτήθηκε εάν συμβουλεύεται τον πρώην σύντροφό της στις αποφάσεις που αφορούν το επαγγελματικό της μέλλον, απάντησε: «Την πρώτη και την τελευταία απόφαση εγώ την παίρνω σε ό,τι κάνω σε αυτή τη ζωή».