Κορινθίου για την επιστροφή της στην τηλεόραση: Είμαι σε μια φάση της ζωής μου που είμαι υπερβολικά επιλεκτική
Δεν τη σκέφτομαι, δεν την αποποιούμαι, τόνισε η ηθοποιός
Για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση απάντησε η Μαρία Κορινθίου, εξηγώντας πως πλέον είναι υπερβολικά επιλεκτική και δεν θα ήθελε απλά να βρίσκεται σε κάποια εκπομπή απλά για να ανήκει κάπου.
Η ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Το' Χουμε!» και πέρα από το τηλεοπτικό της μέλλον αναφέρθηκε και στον σύντροφό της, Γιώργο Καραθανάση, αλλά και στην κόρη που απέκτησε από τον γάμο της με τον Γιάννη Αϊβάζη, η οποία αυτή τη χρονιά δίνει Πανελλήνιες.
Όσον αφορά στην τηλεοπτική επιστροφή της, η Μαρία Κορινθίου δήλωσε: «Δεν τη σκέφτομαι, δεν την αποποιούμαι, την αγαπάω την τηλεόραση, μου λείπει και δεν μου λείπει… Δεν θέλω οπωσδήποτε να είμαι κάπου. Δόξα τω Θεώ είχα κάποιες πολύ καλές προτάσεις και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, αλλά είμαι σε μια φάση της ζωής μου που είμαι υπερβολικά επιλεκτική. Όχι στην πρόταση, αλλά στις συνθήκες και στις προτεραιότητες».
Όταν ρωτήθηκε εάν συμβουλεύεται τον πρώην σύντροφό της στις αποφάσεις που αφορούν το επαγγελματικό της μέλλον, απάντησε: «Την πρώτη και την τελευταία απόφαση εγώ την παίρνω σε ό,τι κάνω σε αυτή τη ζωή».
Σχετικά με τον σύντροφό της, είπε: «Σιγά μη σου πω αν είμαι με τον σύντροφο μου. Γενικά είμαι παρά πολύ καλά, δεν κρύβομαι. Τώρα όλο το υπόλοιπο κομμάτι το κρατάω για εμένα, δεν αφορά και κανέναν στο τέλος της ημέρας».
Τέλος, για την κόρη της, Ισμήνη, ανέφερε: «Κοιτά δεν θέλει να μιλάω. Ετοιμάζεται για πανελλήνιες, υπάρχει ένας αναβρασμός γιατί είναι και στην εφηβεία…».
