Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αρνείται τις καταγγελίες σεξουαλικής παρενόχλησης και δηλώνει μεγάλη θλίψη
Ο διάσημος τραγουδιστής τοποθετήθηκε για πρώτη φορά δημόσια μετά τις σοβαρές κατηγορίες
Ο Χούλιο Ιγκλέσιας τοποθετήθηκε δημόσια για πρώτη φορά μετά τις καταγγελίες δύο γυναικών που εργάστηκαν σε κατοικίες του στην Καραϊβική και τον κατηγορούν για σεξουαλική παρενόχληση, υποστηρίζοντας ότι οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς και ότι του προκαλούν «μεγάλη θλίψη».
Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο προκαταρκτικής ποινικής διερεύνησης, με τις αρμόδιες Αρχές να έχουν επιβεβαιώσει ότι έχει κατατεθεί καταγγελία και ότι η διαδικασία είναι εμπιστευτική, χωρίς περαιτέρω δημοσιοποίηση στοιχείων, με στόχο και την προστασία των φερόμενων θυμάτων.
Οι καταγγελίες δημοσιοποιήθηκαν έπειτα από κοινή έρευνα των elDiario.es και Univision Noticias και αφορούν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, περιστατικά που φέρονται να συνέβησαν το 2021 σε κατοικίες του Ιγκλέσιας στη Δομινικανή Δημοκρατία και στις Μπαχάμες. Οι δύο γυναίκες εμφανίζονται με ψευδώνυμα, «Ρεμπέκα» και «Λάουρα», για λόγους προστασίας της ταυτότητάς τους. Η «Ρεμπέκα» περιγράφει μία εμπειρία εξευτελισμού, λέγοντας: «Ένιωθα σαν αντικείμενο, σαν σκλάβα». Η «Λάουρα» υποστηρίζει ότι ο τραγουδιστής την φίλησε στο στόμα και την άγγιξε στο στήθος χωρίς συναίνεση, περιγράφοντας περιστατικό στην παραλία με τη φράση: «Ήμασταν στην παραλία και ήρθε σε μένα και άγγιξε τις θηλές μου». Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, η γυναίκα ισχυρίζεται ότι αντίστοιχο περιστατικό συνέβη και στην πισίνα βίλας στην Πούντα Κάνα.
Μετά τις αποκαλύψεις, ο 82χρονος Ιγκλέσιας ανάρτησε δήλωση στο Instagram, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς. «Με βαθιά λύπη απαντώ στις κατηγορίες που διατυπώθηκαν από δύο άτομα που είχαν εργαστεί στο σπίτι μου», ανέφερε, για να προσθέσει: «Αρνούμαι ότι έχω κακοποιήσει, εξαναγκάσει ή ότι ήμουν ασεβής σε οποιαδήποτε γυναίκα. Αυτές οι κατηγορίες είναι εντελώς ψευδείς και μου προκαλούν μεγάλη θλίψη». Στην ίδια δήλωση σημειώνει ότι σκοπεύει να υπερασπιστεί την αξιοπρέπειά του, τονίζοντας: «Δεν έχω νιώσει ποτέ τόση κακία, αλλά εξακολουθώ να έχω τη δύναμη να κάνω γνωστή όλη την αλήθεια και να υπερασπιστώ την αξιοπρέπειά μου απέναντι σε μια τόσο μεγάλη αδικία». Κλείνοντας, αναφέρεται στα μηνύματα στήριξης που έλαβε: «Δεν μπορώ να ξεχάσω τους πολλούς, πολλούς αγαπημένους ανθρώπους που μου έστειλαν μηνύματα αγάπης και αφοσίωσης· βρήκα σε αυτούς μεγάλη παρηγοριά».
