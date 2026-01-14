Ζανέτ Καπούγια για Χούλιο Ιγκλέσιας: Δεν μου έκαναν εντύπωση οι καταγγελίες, είχα αρνηθεί να κάνω πρόβα μαζί του σε ξενοδοχείο
Ζανέτ Καπούγια για Χούλιο Ιγκλέσιας: Δεν μου έκαναν εντύπωση οι καταγγελίες, είχα αρνηθεί να κάνω πρόβα μαζί του σε ξενοδοχείο
Ο 82χρονος τραγουδιστής βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση από πρώην υπαλλήλους του
Την εμπειρία της από τη συνεργασία της με τον Χούλιο Ιγκλέσιας μετά τις καταγγελίες σε βάρος του για σεξουαλική επίθεση μοιράστηκε η Ζανέτ Καπούγια.
Η τραγουδίστρια από την Ουρουγουάη δήλωσε πως δεν εξεπλάγη με όσα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, αφού όταν συνεργάστηκαν, εκείνος της ζήτησε να κάνουν πρόβες σε ξενοδοχείο. Η ίδια όμως αρνήθηκε την πρότασή του, επιμένοντας να συναντηθούν σε στούντιο.
Καλεσμένη στο «Στούντιο 4», την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, η Ζανέτ Καπούγια είπε χαρακτηριστικά: «Προχθές που είδα την εκπομπή και άκουσα για τις καταγγελίες, δεν μου έκανε εντύπωση. Γιατί όταν ήρθε εδώ, που δεν είχε πολλή απήχηση στο κοινό, πριν από πάρα πολλά χρόνια, το πρώτο πράγμα που μου είπε ήταν να πάμε στο ξενοδοχείο για να κάνουμε πρόβα».
Ωστόσο, εκείνη αρνήθηκε την πρότασή του. «Επειδή από 8 χρονών είμαι σε αυτή τη δουλειά, δεν χρειάστηκε ποτέ να πάω σε κανένα ξενοδοχείο για να κάνω πρόβα. “Όχι, αρνούμαι, θα κάνουμε πρόβα στο στούντιο” του είπα», σημείωσε.
«Πάρα πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν την εξουσία, αυτό που λέμε… “εξουσία σε λάθος χέρια”. Όταν είναι κάποιος καλλιτέχνης, νομίζω πως πρέπει να ‘ναι ένας άνθρωπος καθαρός αλλά δεν είμαστε όλοι έτσι. Δεν θύμωσα όμως τότε, ούτε και αυτός, γιατί ήμουν συνηθισμένη στο να αρνούμαι», κατέληξε.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Ο Χούλιο Ιγκλέσιας βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση από δύο πρώην υπαλλήλους του, οι οποίες κάνουν λόγο για ένα κακοποιητικό και ελεγχόμενο εργασιακό περιβάλλον, γεμάτο παρενόχληση, προσβολές και ταπεινωτική συμπεριφορά. Όπως υποστηρίζουν, δέχτηκαν αγγίγματα και συστηματική κακομεταχείριση κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους μαζί του.
Η επίσημη καταγγελία έγινε την περασμένη Τρίτη στην Audiencia Nacional, το ανώτατο ποινικό δικαστήριο της Ισπανίας, με τον διάσημο τραγουδιστή να κατηγορείται τόσο για σεξουαλική επίθεση όσο και για εμπορία ανθρώπων. Σύμφωνα με πληροφορίες της Guardian, οι καταγγέλλουσες είναι μία οικιακή βοηθός και μία φυσικοθεραπεύτρια που εργάζονταν στις κατοικίες του Ιγκλέσιας στην Καραϊβική, τη Δομινικανή Δημοκρατία και τις Μπαχάμες.
Οι ίδιες υποστηρίζουν ότι τα περιστατικά σημειώθηκαν το 2021, πριν από περίπου πέντε χρόνια, όταν ο Χούλιο Ιγκλέσιας ήταν 77 ετών, και περιγράφουν μια περίοδο κατά την οποία βίωσαν φόβο, πίεση και κατάχρηση εξουσίας, γεγονός που τις οδήγησε τελικά στη δικαστική οδό.
Η τραγουδίστρια από την Ουρουγουάη δήλωσε πως δεν εξεπλάγη με όσα ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, αφού όταν συνεργάστηκαν, εκείνος της ζήτησε να κάνουν πρόβες σε ξενοδοχείο. Η ίδια όμως αρνήθηκε την πρότασή του, επιμένοντας να συναντηθούν σε στούντιο.
Καλεσμένη στο «Στούντιο 4», την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, η Ζανέτ Καπούγια είπε χαρακτηριστικά: «Προχθές που είδα την εκπομπή και άκουσα για τις καταγγελίες, δεν μου έκανε εντύπωση. Γιατί όταν ήρθε εδώ, που δεν είχε πολλή απήχηση στο κοινό, πριν από πάρα πολλά χρόνια, το πρώτο πράγμα που μου είπε ήταν να πάμε στο ξενοδοχείο για να κάνουμε πρόβα».
Ωστόσο, εκείνη αρνήθηκε την πρότασή του. «Επειδή από 8 χρονών είμαι σε αυτή τη δουλειά, δεν χρειάστηκε ποτέ να πάω σε κανένα ξενοδοχείο για να κάνω πρόβα. “Όχι, αρνούμαι, θα κάνουμε πρόβα στο στούντιο” του είπα», σημείωσε.
«Πάρα πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν την εξουσία, αυτό που λέμε… “εξουσία σε λάθος χέρια”. Όταν είναι κάποιος καλλιτέχνης, νομίζω πως πρέπει να ‘ναι ένας άνθρωπος καθαρός αλλά δεν είμαστε όλοι έτσι. Δεν θύμωσα όμως τότε, ούτε και αυτός, γιατί ήμουν συνηθισμένη στο να αρνούμαι», κατέληξε.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Ο Χούλιο Ιγκλέσιας βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική επίθεση από δύο πρώην υπαλλήλους του, οι οποίες κάνουν λόγο για ένα κακοποιητικό και ελεγχόμενο εργασιακό περιβάλλον, γεμάτο παρενόχληση, προσβολές και ταπεινωτική συμπεριφορά. Όπως υποστηρίζουν, δέχτηκαν αγγίγματα και συστηματική κακομεταχείριση κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους μαζί του.
Η επίσημη καταγγελία έγινε την περασμένη Τρίτη στην Audiencia Nacional, το ανώτατο ποινικό δικαστήριο της Ισπανίας, με τον διάσημο τραγουδιστή να κατηγορείται τόσο για σεξουαλική επίθεση όσο και για εμπορία ανθρώπων. Σύμφωνα με πληροφορίες της Guardian, οι καταγγέλλουσες είναι μία οικιακή βοηθός και μία φυσικοθεραπεύτρια που εργάζονταν στις κατοικίες του Ιγκλέσιας στην Καραϊβική, τη Δομινικανή Δημοκρατία και τις Μπαχάμες.
Οι ίδιες υποστηρίζουν ότι τα περιστατικά σημειώθηκαν το 2021, πριν από περίπου πέντε χρόνια, όταν ο Χούλιο Ιγκλέσιας ήταν 77 ετών, και περιγράφουν μια περίοδο κατά την οποία βίωσαν φόβο, πίεση και κατάχρηση εξουσίας, γεγονός που τις οδήγησε τελικά στη δικαστική οδό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα