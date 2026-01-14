Η Γιώτα Τσιμπρικίδου μίλησε για τις εξωσωματικές που έκανε, την αποβολή που είχε και την εγκυμοσύνη της
Η Γιώτα Τσιμπρικίδου μίλησε για τις εξωσωματικές που έκανε, την αποβολή που είχε και την εγκυμοσύνη της
Η ραδιοφωνική παραγωγός μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να καταφέρει να μείνει έγκυος
Για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να μείνει έγκυος μίλησε η Γιώτα Τσιμπρικίδου, εξηγώντας πως σε ενάμιση περίπου χρόνο έκανε δύο εξωσωματικές, με την πρώτη να αποτυγχάνει και τη δεύτερη να είναι δίδυμη κύηση, με το ένα από τα δύο έμβρυα να επιβιώνει μόνο.
Η ραδιοφωνική παραγωγός, η οποία αποκάλυψε πως διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της και περιμένει κοριτσάκι, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Super Κατερίνα την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου και ανέφερε πως η πίστη της στον Θεό ήταν ένα από τα δύο πράγματα που τη βοήθησαν να συνεχίσει να προσπαθεί μέχρι να τα καταφέρει.
Η Γιώτα Τσιμπρικίδου δήλωσε για τις προσπάθειες που έκανε για να γίνει μαμά: «Εγώ μέσα σε ένα-ενάμιση χρόνο έκανα εξωσωματική, απέβαλα, έκανα θεραπείες, δούλευα, ήμουν στην τηλεόραση, έκανα επεμβάσεις, έκανα ξανά εξωσωματική, ήταν δίδυμη κύηση, έχασα ακόμα ένα παιδάκι, έμεινε το κοριτσάκι μου στην κοιλίτσα μου. Οι γυναίκες περνάμε πάρα πολλά και χρειαζόμαστε σεβασμό, γιατί το σώμα και η ψυχή μας περνάει πολλά».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfo8dofiu39t)
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είμαστε από τις περιπτώσεις που δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Παρόλα αυτά, περνούσαν τα χρόνια και δεν ερχόταν. Εμπιστεύτηκα τους γιατρούς μου. Δύο πράγματα με κράτησαν σε αυτό και μακάρι να πάνε όλα καλά. Γιατί κάνουμε τον σταυρό μας και προχωράμε, κάθε μέρα γιατί δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Εμένα η πίστη μου με βοήθησε πολύ. Έκανα τάμα στη Σύμη και με έναν μαγικό τρόπο - το λέω και συγκινούμαι - έφτασε και στα χέρια μου μια μικρή εικονίτσα της Αγίας Ειρήνης στην Παιανία, με οδήγησε σε ένα μοναστήρι και κάτι μαγικό μου συνέβη, το οποίο θα περάσουν χρόνια για να το μοιραστώ. Οπότε κρατάω την πίστη από την μια και τους γιατρούς μου από την άλλη».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ραδιοφωνική παραγωγός μίλησε για τον σύζυγό της, Άγγελο Ανδριανό: «Τον σύζυγό μου τον είχα δει μια περίοδο που δεν ήθελα τίποτα. Καμία σχέση δεν είναι τέλεια. Οι σχέσεις έχουν δυσκολίες. Είναι τραγουδιστής, λείπει πολύ από το σπίτι. Είναι ένας τρυφερός άνθρωπος. Θα είναι ένας τρυφερός μπαμπάς με την κόρη του».
Η ραδιοφωνική παραγωγός, η οποία αποκάλυψε πως διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της και περιμένει κοριτσάκι, έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Super Κατερίνα την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου και ανέφερε πως η πίστη της στον Θεό ήταν ένα από τα δύο πράγματα που τη βοήθησαν να συνεχίσει να προσπαθεί μέχρι να τα καταφέρει.
Η Γιώτα Τσιμπρικίδου δήλωσε για τις προσπάθειες που έκανε για να γίνει μαμά: «Εγώ μέσα σε ένα-ενάμιση χρόνο έκανα εξωσωματική, απέβαλα, έκανα θεραπείες, δούλευα, ήμουν στην τηλεόραση, έκανα επεμβάσεις, έκανα ξανά εξωσωματική, ήταν δίδυμη κύηση, έχασα ακόμα ένα παιδάκι, έμεινε το κοριτσάκι μου στην κοιλίτσα μου. Οι γυναίκες περνάμε πάρα πολλά και χρειαζόμαστε σεβασμό, γιατί το σώμα και η ψυχή μας περνάει πολλά».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είμαστε από τις περιπτώσεις που δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα. Παρόλα αυτά, περνούσαν τα χρόνια και δεν ερχόταν. Εμπιστεύτηκα τους γιατρούς μου. Δύο πράγματα με κράτησαν σε αυτό και μακάρι να πάνε όλα καλά. Γιατί κάνουμε τον σταυρό μας και προχωράμε, κάθε μέρα γιατί δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Εμένα η πίστη μου με βοήθησε πολύ. Έκανα τάμα στη Σύμη και με έναν μαγικό τρόπο - το λέω και συγκινούμαι - έφτασε και στα χέρια μου μια μικρή εικονίτσα της Αγίας Ειρήνης στην Παιανία, με οδήγησε σε ένα μοναστήρι και κάτι μαγικό μου συνέβη, το οποίο θα περάσουν χρόνια για να το μοιραστώ. Οπότε κρατάω την πίστη από την μια και τους γιατρούς μου από την άλλη».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ραδιοφωνική παραγωγός μίλησε για τον σύζυγό της, Άγγελο Ανδριανό: «Τον σύζυγό μου τον είχα δει μια περίοδο που δεν ήθελα τίποτα. Καμία σχέση δεν είναι τέλεια. Οι σχέσεις έχουν δυσκολίες. Είναι τραγουδιστής, λείπει πολύ από το σπίτι. Είναι ένας τρυφερός άνθρωπος. Θα είναι ένας τρυφερός μπαμπάς με την κόρη του».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα