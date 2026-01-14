Η Γιώτα Τσιμπρικίδου μίλησε για τις εξωσωματικές που έκανε, την αποβολή που είχε και την εγκυμοσύνη της

Η Γιώτα Τσιμπρικίδου δήλωσε για τις προσπάθειες που έκανε για να γίνει μαμά: «Εγώ μέσα σε ένα-ενάμιση χρόνο έκανα εξωσωματική, απέβαλα, έκανα θεραπείες, δούλευα, ήμουν στην τηλεόραση, έκανα επεμβάσεις, έκανα ξανά εξωσωματική, ήταν δίδυμη κύηση, έχασα ακόμα ένα παιδάκι, έμεινε το κοριτσάκι μου στην κοιλίτσα μου. Οι γυναίκες περνάμε πάρα πολλά και χρειαζόμαστε σεβασμό, γιατί το σώμα και η ψυχή μας περνάει πολλά».





Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfo8dofiu39t)

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η ραδιοφωνική παραγωγός μίλησε για τον σύζυγό της, Άγγελο Ανδριανό: «Τον σύζυγό μου τον είχα δει μια περίοδο που δεν ήθελα τίποτα. Καμία σχέση δεν είναι τέλεια. Οι σχέσεις έχουν δυσκολίες. Είναι τραγουδιστής, λείπει πολύ από το σπίτι. Ε