Η Τέιλορ Σουίφτ έκανε δωρεά σε κοινωνικό παντοπωλείο στο Τενεσί
GALA
Τέιλορ Σουίφτ Δωρεά

Η Τέιλορ Σουίφτ έκανε δωρεά σε κοινωνικό παντοπωλείο στο Τενεσί

Η τραγουδίστρια ενίσχυσε τη μη κερδοσκοπική δράση συναδέλφου της

Η Τέιλορ Σουίφτ έκανε δωρεά σε κοινωνικό παντοπωλείο στο Τενεσί
Στέλλα Μούτσιου
3 ΣΧΟΛΙΑ
Δωρεά σε κοινωνικό παντοπωλείο που έχει ιδρύσει σταρ της κάντρι μουσικής έκανε η Τέιλορ Σουίφτ.

Σύμφωνα με την Daily Mail, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου έγινε γνωστό πως η τραγουδίστρια έδωσε ένα χρηματικό ποσό στο μη κερδοσκοπικό ίδρυμα «The Store», το οποίο έχουν ιδρύσει ο Μπραντ Πέισλι και η σύζυγός του, Κίμπερλι Γουίλιαμς-Πέισλι, από το 2020, με στόχο να «καταπολεμήσει την επισιτιστική ανασφάλεια στο κεντρικό Τενεσί» και αποτελεί ένα είδος κοινωνικού παντοπωλείου που λειτουργεί σαν δωρεάν σούπερ μάρκετ.



Μέσα από την επίσημη σελίδα του ιδρύματος στο Facebook το ζευγάρι ευχαρίστησε δημόσια την Τέιλορ Σουίφτ: «Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες στην Τέιλορ Σουίφτ που συμπεριέλαβε το The Store στις δωρεές της στο τέλος της χρονιάς. Το γενναιόδωρο δώρο της μας βοηθά να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τρόφιμα με αξιοπρέπεια και ελευθερία επιλογής σε οικογένειες σε όλο το κεντρικό Τενεσί, ειδικά τώρα που ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε τη δεύτερη τοποθεσία μας. Σε ευχαριστούμε, Τέιλορ, που χρησιμοποιείς τη φωνή και τη γενναιοδωρία σου για να στηρίζεις τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη».

Η Τέιλορ Σουίφτ έκανε δωρεά σε κοινωνικό παντοπωλείο στο Τενεσί

Η σύζυγος του Πέσιλι, μάλιστα, έκανε και ένα στόρι στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram όπου έγραψε:  «@taylorswift εκτιμούμε πολύ τη στήριξή σου στο @thestore_nashville».

Κλείσιμο
Η Τέιλορ Σουίφτ έκανε δωρεά σε κοινωνικό παντοπωλείο στο Τενεσί

Πριν από λίγο καιρό, η Τέιλορ Σουίφτ είχε κάνει άλλη μία πολύ μεγάλη δωρεά, ύψους 100.000 δολαρίων, σε θαυμάστριά της που δίνει μάχη με τον καρκίνο.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Στέλλα Μούτσιου
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέα χρονιά, ίδιος στόχος: Να ξυπνάμε κάθε μέρα καλά

Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης