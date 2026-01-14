Η Τέιλορ Σουίφτ έκανε δωρεά σε κοινωνικό παντοπωλείο στο Τενεσί
Η Τέιλορ Σουίφτ έκανε δωρεά σε κοινωνικό παντοπωλείο στο Τενεσί
Η τραγουδίστρια ενίσχυσε τη μη κερδοσκοπική δράση συναδέλφου της
Δωρεά σε κοινωνικό παντοπωλείο που έχει ιδρύσει σταρ της κάντρι μουσικής έκανε η Τέιλορ Σουίφτ.
Σύμφωνα με την Daily Mail, την Τρίτη 13 Ιανουαρίου έγινε γνωστό πως η τραγουδίστρια έδωσε ένα χρηματικό ποσό στο μη κερδοσκοπικό ίδρυμα «The Store», το οποίο έχουν ιδρύσει ο Μπραντ Πέισλι και η σύζυγός του, Κίμπερλι Γουίλιαμς-Πέισλι, από το 2020, με στόχο να «καταπολεμήσει την επισιτιστική ανασφάλεια στο κεντρικό Τενεσί» και αποτελεί ένα είδος κοινωνικού παντοπωλείου που λειτουργεί σαν δωρεάν σούπερ μάρκετ.
Μέσα από την επίσημη σελίδα του ιδρύματος στο Facebook το ζευγάρι ευχαρίστησε δημόσια την Τέιλορ Σουίφτ: «Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες στην Τέιλορ Σουίφτ που συμπεριέλαβε το The Store στις δωρεές της στο τέλος της χρονιάς. Το γενναιόδωρο δώρο της μας βοηθά να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τρόφιμα με αξιοπρέπεια και ελευθερία επιλογής σε οικογένειες σε όλο το κεντρικό Τενεσί, ειδικά τώρα που ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε τη δεύτερη τοποθεσία μας. Σε ευχαριστούμε, Τέιλορ, που χρησιμοποιείς τη φωνή και τη γενναιοδωρία σου για να στηρίζεις τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη».
Η σύζυγος του Πέσιλι, μάλιστα, έκανε και ένα στόρι στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram όπου έγραψε: «@taylorswift εκτιμούμε πολύ τη στήριξή σου στο @thestore_nashville».
Πριν από λίγο καιρό, η Τέιλορ Σουίφτ είχε κάνει άλλη μία πολύ μεγάλη δωρεά, ύψους 100.000 δολαρίων, σε θαυμάστριά της που δίνει μάχη με τον καρκίνο.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Taylor Swift continues charitable crusade as she sweetly donates to fellow country star's foundation https://t.co/ujaZDbxZmJ— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 14, 2026
