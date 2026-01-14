Ιβάν Σβιτάιλο: Μου πήραν και εμένα το δίπλωμα μαζί με τους άλλους, απλώς δεν ακούστηκε το όνομά μου
Ήμουν ελάχιστα πάνω από το όριο κατανάλωσης αλκοόλ, παραδέχτηκε
Το δίπλωμα οδήγησης αποκάλυψε ότι του αφαιρέθηκε ο Ιβάν Σβιτάιλο, καθώς βρέθηκε πάνω από το επιτρεπόμενο όριο κατανάλωσης αλκοόλ, διευκρινίζοντας ότι συνέπεσε με αντίστοιχα περιστατικά γνωστών προσώπων, χωρίς ωστόσο να δημοσιοποιηθεί το δικό του όνομα.
Ο ηθοποιός και χορευτής ήταν καλεσμένος το βράδυ της Τρίτης 13 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στη σχέση του με το αλκοόλ, αποκαλύπτοντας ότι το τελευταίο διάστημα του αφαιρέθηκε το δίπλωμα.
Πιο αναλυτικά, ο Ιβάν Σβιτάιλο τόνισε ότι προσπαθεί να διατηρεί τον έλεγχο σε ό,τι αφορά την κατανάλωση αλκοόλ, κάνοντας παράλληλα γνωστό ένα πρόσφατο περιστατικό, που έζησε: «Με το αλκοόλ προσπαθώ να μην ξεπερνάω το όριο. Θέλει μία μόνιμη προσοχή για μια ζωή, γιατί είναι γύρω μας και είναι παντού, είναι μέσα στον τρόπο ζωής μας. […] Επίσης, ας πούμε, πριν από ένα διάστημα μου πήραν το δίπλωμα. Ήμουν ελάχιστα πάνω από το όριο και μάλιστα συνέπεσα με όλους τους υπόλοιπους απλώς δεν ακούστηκε το όνομά μου».
Δείτε το βίντεο
