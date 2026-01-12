Λάμπρος Κωνσταντάρας για Ιωάννα Μαλέσκου: Το ότι κάνουμε τώρα μία εκπομπή δεν σημαίνει πως θα είμαστε σιαμαίοι ισόβια
Δεν υπάρχει καμία ρήξη, είμαστε μια χαρά, ανέφερε μεταξύ άλλων για τη συνεργάτιδά του

Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις της  Ιωάννας Μαλέσκου ότι θα ήθελε να αποτελέσει και πάλι μέρος της πρωινής ζώνης, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας τόνισε ότι δεν είναι καθόλου απίθανο η συνεργασία τους να λήξει κάποια στιγμή.

Επίσης, ο δημοσιογράφος τοποθετήθηκε σχετικά με τα δημοσιεύματα που θέλουν να υπάρχει τεταμένο κλίμα ανάμεσά τους, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη σχέση του με τη συμπαρουσιάστριά του στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ».

«Δεν υπάρχει καμία ρήξη. Είμαστε μια χαρά. Όλοι έχουν τα πάνω και τα κάτω και όλοι μπορεί να έχουν μια διαφωνία. Εν προκειμένω δεν έχει γίνει και κάτι», είπε αρχικά στην κάμερα της εκπομπής Super Κατερίνα, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου.

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας επισήμανε ότι παρά την τωρινή συνεργασία τους, μπορεί στο μέλλον να χωρίσουν οι δρόμοι τους. «Δεν σημαίνει ότι επειδή κάνουμε τώρα μία εκπομπή θα είμαστε σιαμαίοι ισόβια. Δεν το είδα άδειασμα. Είναι θεμιτό ο καθένας να ονειρεύεται για τον εαυτό του». Όσον αφορά στα σχόλια περί «αχαριστίας»  που ακούστηκαν ανέφερε: «Για μένα δεν υφίσταται καμία αχαριστία».

Για τους επόμενους μήνες της τηλεοπτικής σεζόν, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας σημείωσε«Έχουμε επτά μήνες μπροστά. Θέλω να επικεντρωθώ μόνο σε αυτό. Το φετινό θα καθορίσει και το δικό μου του χρόνου».
