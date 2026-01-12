Τζαν Γιαμάν μετά τη σύλληψη για ναρκωτικά: Αν υπήρχε έστω και λίγη αλήθεια, δεν θα είχα αφεθεί ελεύθερος την επόμενη μέρα
Τζαν Γιαμάν μετά τη σύλληψη για ναρκωτικά: Αν υπήρχε έστω και λίγη αλήθεια, δεν θα είχα αφεθεί ελεύθερος την επόμενη μέρα
Ο Τούρκος ηθοποιός συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για ναρκωτικά αλλά αφέθηκε ελεύθερος
Στις πρώτες του δηλώσεις προχώρησε ο Τζαν Γιαμάν μετά την επιστροφή του στην Ιταλία, έπειτα από τη σύλληψή του στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για ναρκωτικά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κωνσταντινούπολη. Ο γνωστός Τούρκος ηθοποιός, ο οποίος ζει και εργάζεται μόνιμα στην Ιταλία τα τελευταία χρόνια, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας όταν οι τουρκικές Αρχές τον κράτησαν προσωρινά και στη συνέχεια του επέτρεψαν να αποχωρήσει από τη χώρα.
Η έρευνα έχει ξεκινήσει από την εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης και ειδικότερα από το Τμήμα Ερευνών για Λαθρεμπόριο, Ναρκωτικά και Οικονομικά Εγκλήματα. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, η αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους σε εννέα νυχτερινά κέντρα της πόλης, προχωρώντας σε προσαγωγές ιδιοκτητών, διευθυντών και προσώπων που φέρονται να συνδέονται με ναρκωτικές ουσίες που εντοπίστηκαν σε ορισμένους χώρους. Σύμφωνα με δημοσιεύματα τουρκικών μέσων, η έρευνα βασίστηκε τόσο σε πληροφορίες όσο και σε καταγγελία που φέρεται να ανέφερε χρήση ναρκωτικών από τον Τζαν Γιαμάν.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Τζαν Γιαμάν και η ηθοποιός Σελέν Γκοργκιουζέλ συγκαταλέγονται μεταξύ επτά προσώπων που συνελήφθησαν και κρατήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι Αρχές μετέφεραν τον Γιαμάν στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για αιματολογικές εξετάσεις, στο πλαίσιο έρευνας που περιλαμβάνει επίσης κατηγορίες για διευκόλυνση χρήσης ναρκωτικών και ενθάρρυνση πορνείας ή παροχή χώρων για την τέλεσή της. Σε ξεχωριστή δικαστική διαδικασία, η οποία εντάσσεται στο ίδιο ευρύτερο πλαίσιο, συνελήφθησαν 19 ύποπτοι που συνδέονται με πολυτελές ξενοδοχείο στην περιοχή Μπεμπέκ της Κωνσταντινούπολης.
Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής του και των εξετάσεων, οι Αρχές επέτρεψαν στον Τζαν Γιαμάν να αποχωρήσει από την Τουρκία. Ο ηθοποιός επέστρεψε στην Ιταλία και λίγες ώρες αργότερα δημοσίευσε μήνυμα στα ιταλικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απευθυνόμενος άμεσα στον ιταλικό Τύπο και εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που, όπως υποστηρίζει, παρουσιάστηκε η υπόθεσή του στην Τουρκία.
«Αγαπητά ιταλικά μέσα, είναι γνωστό ότι ο τουρκικός Τύπος με αντιμετωπίζει πάντα άσχημα. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά εσείς δεν είστε έτσι. Σας παρακαλώ, μην πέσετε στο λάθος του ρεπορτάζ που αντιγράφει. Σε μια περίοδο που η αστυνομία πιάνει πολλούς διάσημους και διεξάγει έρευνες μεγάλης κλίμακας, πιστεύετε πραγματικά ότι κυκλοφορώ σε νυχτερινά κέντρα με απαγορευμένες ουσίες; Αν υπήρχε έστω και η παραμικρή αλήθεια σε αυτό, δεν θα είχα αφεθεί τόσο γρήγορα ελεύθερος ούτε θα μπορούσα να επιστρέψω στην Ιταλία την επόμενη κιόλας μέρα. Σας αγαπώ όλους», έγραψε χαρακτηριστικά.
Η έρευνα των τουρκικών Αρχών παραμένει σε εξέλιξη, με εφόδους και προσαγωγές να συνεχίζονται σε νυχτερινά κέντρα και ξενοδοχειακές μονάδες σε διάφορες επαρχίες. Παράλληλα, η υπόθεση έχει ανοίξει δημόσια συζήτηση για τα όρια της δημοσιογραφικής κάλυψης, την προστασία της ιδιωτικότητας και τη διασφάλιση της δέουσας διαδικασίας σε υποθέσεις που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της προανάκρισης.
Η έρευνα έχει ξεκινήσει από την εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης και ειδικότερα από το Τμήμα Ερευνών για Λαθρεμπόριο, Ναρκωτικά και Οικονομικά Εγκλήματα. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, η αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους σε εννέα νυχτερινά κέντρα της πόλης, προχωρώντας σε προσαγωγές ιδιοκτητών, διευθυντών και προσώπων που φέρονται να συνδέονται με ναρκωτικές ουσίες που εντοπίστηκαν σε ορισμένους χώρους. Σύμφωνα με δημοσιεύματα τουρκικών μέσων, η έρευνα βασίστηκε τόσο σε πληροφορίες όσο και σε καταγγελία που φέρεται να ανέφερε χρήση ναρκωτικών από τον Τζαν Γιαμάν.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Τζαν Γιαμάν και η ηθοποιός Σελέν Γκοργκιουζέλ συγκαταλέγονται μεταξύ επτά προσώπων που συνελήφθησαν και κρατήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι Αρχές μετέφεραν τον Γιαμάν στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής για αιματολογικές εξετάσεις, στο πλαίσιο έρευνας που περιλαμβάνει επίσης κατηγορίες για διευκόλυνση χρήσης ναρκωτικών και ενθάρρυνση πορνείας ή παροχή χώρων για την τέλεσή της. Σε ξεχωριστή δικαστική διαδικασία, η οποία εντάσσεται στο ίδιο ευρύτερο πλαίσιο, συνελήφθησαν 19 ύποπτοι που συνδέονται με πολυτελές ξενοδοχείο στην περιοχή Μπεμπέκ της Κωνσταντινούπολης.
Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής του και των εξετάσεων, οι Αρχές επέτρεψαν στον Τζαν Γιαμάν να αποχωρήσει από την Τουρκία. Ο ηθοποιός επέστρεψε στην Ιταλία και λίγες ώρες αργότερα δημοσίευσε μήνυμα στα ιταλικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απευθυνόμενος άμεσα στον ιταλικό Τύπο και εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για τον τρόπο που, όπως υποστηρίζει, παρουσιάστηκε η υπόθεσή του στην Τουρκία.
«Αγαπητά ιταλικά μέσα, είναι γνωστό ότι ο τουρκικός Τύπος με αντιμετωπίζει πάντα άσχημα. Αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά εσείς δεν είστε έτσι. Σας παρακαλώ, μην πέσετε στο λάθος του ρεπορτάζ που αντιγράφει. Σε μια περίοδο που η αστυνομία πιάνει πολλούς διάσημους και διεξάγει έρευνες μεγάλης κλίμακας, πιστεύετε πραγματικά ότι κυκλοφορώ σε νυχτερινά κέντρα με απαγορευμένες ουσίες; Αν υπήρχε έστω και η παραμικρή αλήθεια σε αυτό, δεν θα είχα αφεθεί τόσο γρήγορα ελεύθερος ούτε θα μπορούσα να επιστρέψω στην Ιταλία την επόμενη κιόλας μέρα. Σας αγαπώ όλους», έγραψε χαρακτηριστικά.
Η έρευνα των τουρκικών Αρχών παραμένει σε εξέλιξη, με εφόδους και προσαγωγές να συνεχίζονται σε νυχτερινά κέντρα και ξενοδοχειακές μονάδες σε διάφορες επαρχίες. Παράλληλα, η υπόθεση έχει ανοίξει δημόσια συζήτηση για τα όρια της δημοσιογραφικής κάλυψης, την προστασία της ιδιωτικότητας και τη διασφάλιση της δέουσας διαδικασίας σε υποθέσεις που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της προανάκρισης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα