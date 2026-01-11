Τζαν Γιαμάν: Από την αποθέωση του «Φτερωτού Θεού» στη σύλληψη για υπόθεση ναρκωτικών και πορνείας
Τζαν Γιαμάν: Από την αποθέωση του «Φτερωτού Θεού» στη σύλληψη για υπόθεση ναρκωτικών και πορνείας
Ο Τούρκος ηθοποιός συνελήφθη στο πλαίσιο μεγάλης εισαγγελικής έρευνας για ναρκωτικά και πορνεία, με τις Αρχές να στρέφουν το βλέμμα τους σε επώνυμα πρόσωπα
Για χρόνια το όνομά του ήταν συνώνυμο της επιτυχίας, της τηλεοπτικής απήχησης και της αγάπης του κοινού, τόσο στην Τουρκία όσο και στην Ελλάδα. Όμως ο Τζαν Γιαμάν, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Τούρκους ηθοποιούς της τελευταίας δεκαετίας, βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα στο επίκεντρο της δημοσιότητας για λόγους που απέχουν παρασάγγας από την καλλιτεχνική του διαδρομή.
Ο ηθοποιός συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη από τις τουρκικές Αρχές, στο πλαίσιο εκτεταμένων αστυνομικών επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε γνωστά κέντρα διασκέδασης της πόλης, καθώς και στο ξενοδοχείο «Bebek». Οι έφοδοι έγιναν κατόπιν εντολής της Γενικής Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης και εντάσσονται σε μεγάλη έρευνα για υποθέσεις ναρκωτικών και συναφών αδικημάτων, στην οποία φέρονται να εμπλέκονται και επώνυμα πρόσωπα. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην Τουρκία, καθώς η εισαγγελική έρευνα φέρεται να στοχεύει συνολικά τον χώρο της showbiz και της νυχτερινής διασκέδασης. Για τον Γιαμάν, έναν ηθοποιό που μέχρι πρότινος απασχολούσε τα μέσα αποκλειστικά για τις επαγγελματικές του επιτυχίες και τη δημοφιλία του, η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια απότομη και δραματική αλλαγή στην εικόνα του.
Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι επιχειρήσεις οργανώθηκαν ύστερα από πολύμηνη συλλογή στοιχείων, με τη συνεργασία της αστυνομίας και της χωροφυλακής. Στόχος των Αρχών ήταν ο εντοπισμός παράνομων ουσιών, αλλά και η διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών για αδικήματα που σχετίζονται τόσο με τη χρήση όσο και με τη διευκόλυνση της διακίνησής τους. Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, περιλαμβάνονται επίσης αδικήματα υποκίνησης/διευκόλυνσης πορνείας.
Όπως αναφέρει το turkiyetoday, ο Τζαν Γιαμάν αναμένεται να μεταφερθεί στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής, προκειμένου να υποβληθεί σε αιματολογικές εξετάσεις, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν ότι η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ότι αναμένονται περαιτέρω ανακοινώσεις από τις εισαγγελικές Αρχές.
Ο ηθοποιός είναι ιδιαίτερα γνωστός στο ελληνικό κοινό από τη συμμετοχή του στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Φτερωτός Θεός», που τον καθιέρωσε ως ένα από τα πιο εμπορικά πρόσωπα της τουρκικής τηλεόρασης στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια, η καριέρα του απέκτησε διεθνή προσανατολισμό, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τη συμμετοχή του στη σειρά του Netflix «Sandokan», όπου πρωταγωνιστεί.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Sozcu, στο ίδιο πλαίσιο ερευνών συνελήφθη και η Τουρκάλα τραγουδίστρια Σελέν Γκοργκιουζέλ. Οι κατηγορίες που διερευνώνται αφορούν, μεταξύ άλλων, «κατοχή ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών για προσωπική χρήση», «διευκόλυνση της χρήσης ναρκωτικών» καθώς και «παρότρυνση προσώπου στην πορνεία, διευκόλυνση της πρακτικής αυτής ή μεσολάβηση ή παροχή χώρου για πορνεία».
Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν, περιγράφοντας το εύρος και τη σοβαρότητα της υπόθεσης:
«Στο πλαίσιο του φακέλου έρευνας της Γενικής Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης, Γραφείο Διερεύνησης Λαθρεμπορίου, Ναρκωτικών και Οικονομικών Εγκλημάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες μας, πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις έρευνας και κατάσχεσης από τη Διεύθυνση Εγκλημάτων Ναρκωτικών της Αστυνομίας Κωνσταντινούπολης σε 6 καταστήματα και από τη Διεύθυνση Εγκλημάτων Ναρκωτικών της Χωροφυλακής σε 1 κατάστημα.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, κατασχέθηκαν πολλά αντικείμενα που πιστεύεται ότι ήταν ναρκωτικά, συμπεριλαμβανομένων υγρών και υπολειμμάτων ουσιών, κοκαΐνης, μαριχουάνας, χαπιών, μιας ζυγαριάς ακριβείας και πυρομαχικών. Κατοχή ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών για προσωπική χρήση, διευκόλυνση της χρήσης ναρκωτικών και υποκίνηση σε πορνεία, διευκόλυνση της πορνείας, ενεργώντας ως μεσάζων για πορνεία ή παρέχοντας χώρο για πορνεία. Επτά ύποπτοι που πιστεύεται ότι διέπραξαν τα εγκλήματα έχουν συλληφθεί».
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
