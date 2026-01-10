Κωνσταντινούπολη: Συνελήφθη ο γνωστός Τούρκος ηθοποιός, Τζαν Γιαμάν στο πλαίσιο έρευνας για ναρκωτικά

η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης διέταξε την έφοδο σε γνωστά σημεία της πόλης, εμπλέκοντας επώνυμα πρόσωπα της χώρας στην υπόθεση. Οι αστυνομικές δυνάμεις και η χωροφυλακή συνεργάστηκαν για τον εντοπισμό στοιχείων και τη σύλληψη υπόπτων.



Όπως αναφέρει το turkiyetoday, τόσο ο Τζαν Γιαμάν αναμένεται να μεταφερθεί στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής, προκειμένου να υποβληθεί σε αιματολογικές εξετάσεις.



Ο ηθοποιός Τζαν Γιαμάν, πρωταγωνιστής της σειράς του Netflix «Sandokan» είναι γνωστός στην Ελλάδα και από τη συμμετοχή του στο σίριαλ «Φτερωτός Θεός».

Τζαν Γιαμάν

