Κωνσταντινούπολη: Συνελήφθη ο γνωστός Τούρκος ηθοποιός, Τζαν Γιαμάν στο πλαίσιο έρευνας για ναρκωτικά
Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης διέταξε την έφοδο σε γνωστά κέντρα διασκέδασης και ένα ξενοδοχείο - Συνελήφθη και η Τουρκάλα τραγουδίστρια, Σελέν Γκοργκιουζέλ
Ο γνωστός Τούρκος ηθοποιός, Τζαν Γιαμάν, συνελήφθη από τις τουρκικές Αρχές στην Κωνσταντινούπολη μετά από αστυνομικές επιχειρήσεις που έγιναν σε γνωστά κέντρα διασκέδασης και το ξενοδοχείο «Bebek» στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για ναρκωτικά.
Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης διέταξε την έφοδο σε γνωστά σημεία της πόλης, εμπλέκοντας επώνυμα πρόσωπα της χώρας στην υπόθεση. Οι αστυνομικές δυνάμεις και η χωροφυλακή συνεργάστηκαν για τον εντοπισμό στοιχείων και τη σύλληψη υπόπτων.
Όπως αναφέρει το turkiyetoday, τόσο ο Τζαν Γιαμάν αναμένεται να μεταφερθεί στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής, προκειμένου να υποβληθεί σε αιματολογικές εξετάσεις.
Ο ηθοποιός Τζαν Γιαμάν, πρωταγωνιστής της σειράς του Netflix «Sandokan» είναι γνωστός στην Ελλάδα και από τη συμμετοχή του στο σίριαλ «Φτερωτός Θεός».
Σύμφωνα με το τουρκικό Sozcu, μαζί με τον Τζαν Γιαμάν συνελήφθη και η Τουρκάλα τραγουδίστρια, Σελέν Γκοργκιουζέλ, στο πλαίσιο της έρευνας για «κατοχή ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών για προσωπική χρήση», «διευκόλυνση της χρήσης ναρκωτικών» και «παρότρυνση προσώπου στην πορνεία, διευκόλυνση της πρακτικής αυτής ή μεσολάβηση ή παροχή χώρου για πορνεία». Την έρευνα διεξάγει η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης και έχει στόχο διάσημες προσωπικότητες.
Η ανακοίνωση της Εισαγγελίας
Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις εφόδους που πραγματοποιήθηκαν στην πόλη.
«Στο πλαίσιο του φακέλου έρευνας της Γενικής Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης, Γραφείο Διερεύνησης Λαθρεμπορίου, Ναρκωτικών και Οικονομικών Εγκλημάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες μας, πραγματοποιήθηκαν επιχειρήσεις έρευνας και κατάσχεσης από τη Διεύθυνση Εγκλημάτων Ναρκωτικών της Αστυνομίας Κωνσταντινούπολης σε 6 καταστήματα και από τη Διεύθυνση Εγκλημάτων Ναρκωτικών της Χωροφυλακής σε 1 κατάστημα.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, κατασχέθηκαν πολλά αντικείμενα που πιστεύεται ότι ήταν ναρκωτικά, συμπεριλαμβανομένων υγρών και υπολειμμάτων ουσιών, κοκαΐνης, μαριχουάνας, χαπιών, μιας ζυγαριάς ακριβείας και πυρομαχικών.
Κατοχή ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών για προσωπική χρήση, διευκόλυνση της χρήσης ναρκωτικών και υποκίνηση σε πορνεία, διευκόλυνση της πορνείας, ενεργώντας ως μεσάζων για πορνεία ή παρέχοντας χώρο για πορνεία.
Επτά ύποπτοι που πιστεύεται ότι διέπραξαν τα εγκλήματα έχουν συλληφθεί», ανέφερε η ανακοίνωση της τουρκικής αστυνομίας.
Gözaltına alınan Can Yaman’ın üzerinden çıkanlar şoke etti https://t.co/05o5booDKu— Sözcü (@gazetesozcu) January 10, 2026
