Eurovision 2026: Πότε και πού θα μάθει η Ελλάδα σε ποιον ημιτελικό διαγωνίζεται
Η ΕΡΤ μεταδίδει ζωντανά από το ERTFLIX την κλήρωση των ημιτελικών της Eurovision 2026
Η στιγμή που ανακοινωθεί σε ποιον ημιτελικό της Eurovision 2026 θα διαγωνιστεί η Ελλάδα έφτασε. Η ΕΡΤ θα μεταδώσει ζωντανά από το ERTFLIX την κλήρωση των Ημιτελικών του 70ού Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026, στις 20:00, με απευθείας σύνδεση από το δημαρχείο της Βιέννης, το Wiener Rathaus, και διερμηνεία στα ελληνικά.
Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης θα καθοριστεί σε ποιον από τους δύο Ημιτελικούς της Eurovision 2026 θα διαγωνιστούν οι συμμετέχουσες χώρες, καθώς και σε ποιον Ημιτελικό θα έχουν δικαίωμα ψήφου. Η διαδικασία αυτή αφορά άμεσα και την ελληνική συμμετοχή, η οποία θα μάθει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα διεκδικήσει την πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό.
Παράλληλα, από την κλήρωση θα προσδιοριστεί σε ποιον από τους δύο Ημιτελικούς θα ψηφίσουν οι αποκαλούμενες «Big 4» — Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία — καθώς και η διοργανώτρια χώρα, η Αυστρία. Οι συγκεκριμένες χώρες έχουν απευθείας πρόκριση στον Μεγάλο Τελικό, ωστόσο συμμετέχουν κανονικά στη διαδικασία ψηφοφορίας των Ημιτελικών.
Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision θα φιλοξενηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας και θα διεξαχθεί από τις 12 έως και τις 16 Μαΐου 2026.
