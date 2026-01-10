Black Mirror: Ο δημιουργός της σειράς επιβεβαίωσε ότι ήδη εργάζεται πάνω στα νέα επεισόδια
Black Mirror: Ο δημιουργός της σειράς επιβεβαίωσε ότι ήδη εργάζεται πάνω στα νέα επεισόδια

Ο Τσάρλι Μπρούκερ ανακοίνωσε ότι η όγδοη σεζόν βρίσκεται ήδη σε στάδιο συγγραφής και θα επιστρέψει στο Netflix

Άννα Νταλλαρή
Το Black Mirror, η σειρά που από το 2011 σχολιάζει με αιχμηρό και συχνά ζοφερό τρόπο τη σχέση ανθρώπου και τεχνολογίας, όχι μόνο δεν έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της, αλλά ετοιμάζεται να επιστρέψει με νέα επεισόδια. Ο δημιουργός της ανθολογίας, Τσάρλι Μπρούκερ, επιβεβαίωσε ότι εργάζεται ήδη πάνω στην όγδοη σεζόν, ξεκαθαρίζοντας ότι το δυστοπικό σύμπαν της σειράς έχει ακόμη ιστορίες να αφηγηθεί στο Netflix.

Η πρώτη πρεμιέρα του Black Mirror πραγματοποιήθηκε το 2011 στο βρετανικό Channel 4, συστήνοντας στο κοινό μια διαφορετική ανθολογία επιστημονικής φαντασίας, με ιστορίες που εστίαζαν στην ψηφιακή εξουσία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις σκοτεινές πλευρές της τεχνολογικής εξέλιξης. Από την αρχή, η σειρά ξεχώρισε για τον απαισιόδοξο ρεαλισμό της και τον τρόπο με τον οποίο αποτύπωνε σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα.
Το Black Mirror είναι μια βρετανική τηλεοπτική σειρά επιστημονικής φαντασίας που δημιουργήθηκε από τον Τσάρλι Μπρούκερ, με τους Μπρούκερ και Άνναμπελ Τζόουνς να λειτουργούν ως showrunners του προγράμματος. Επικεντρώνεται σε σκοτεινά και σατιρικά θέματα που εξετάζουν τη σύγχρονη κοινωνία, ιδιαίτερα όσον αφορά τις απρόβλεπτες συνέπειες των νέων τεχνολογιών. Τα επεισόδια είναι αυτοτελή έργα, συνήθως τοποθετημένα σε εναλλακτικό ή στο εγγύς μέλλον

Το 2016 η σειρά μεταφέρθηκε στο Netflix, γεγονός που οδήγησε σε εκρηκτική αύξηση της δημοφιλίας της και τη μετέτρεψε σε παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο. Παράλληλα, το θεματικό της εύρος διευρύνθηκε, με επεισόδια που δεν περιορίζονταν αποκλειστικά στην τεχνολογία, αλλά άγγιζαν ζητήματα όπως η ανθρώπινη ταυτότητα, η χειραγώγηση και τα όρια της σύγχρονης κοινωνίας.
