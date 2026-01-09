Ο Νικ Ράινερ δεν καταλαβαίνει γιατί βρίσκεται στη φυλακή, «βλέπει» συνωμοσία πίσω από τη σύλληψή του
Ο γιος του Ρομπ Ράινερ που κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του αναμένεται να δηλώσει αθώος ή ένοχος σε ακρόαση τον Φεβρουάριο
Τον λόγο που βρίσκεται στη φυλακή αδυνατεί να κατανοήσει ο Νικ Ράινερ, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία των γονιών του.
Ο γιος του Ρομπ Ράινερ φέρεται να πιστεύει ότι οι άνθρωποι που τον οδήγησαν πίσω από τα κάγκελα συμμετέχουν σε μια συνωμοσία εναντίον του. Πηγή που μίλησε στο TMZ υποστήριξε πως ο Νικ Ράινερ έχει επίγνωση του εγκλήματός του, αλλά έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη δεύτερη αναβολή της απολογίας του, καθώς ο δικηγόρος του, Άλαν Τζάκσον, παραιτήθηκε αιφνιδίως από την υπεράσπισή του. Την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, ο γνωστός ποινικολόγος ενημέρωσε τον δικαστή που χειρίζεται την υπόθεση ότι «δεν είχε άλλη επιλογή από το να αποσυρθεί και να ζητήσει να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του».
Πλέον, την υπεράσπισή του έχει αναλάβει η αναπληρώτρια δημόσια συνήγορος της κομητείας του Λος Άντζελες, Κίμπερλι Γκριν, με την ακρόαση να μεταφέρεται για τις 23 Φεβρουαρίου.
Ο Νικ Ράινερ μίλησε μόνο μία φορά μέσα στη δικαστική αίθουσα, δηλώνοντας ότι συμφωνεί με την αλλαγή δικηγόρου. Ο σεναριογράφος της ταινίας Being Charlie επρόκειτο να δηλώσει ένοχος ή αθώος, ενώ η απολογία του είχε ήδη αναβληθεί από τις 17 Δεκεμβρίου.
Στις 14 Δεκεμβρίου, η Μισέλ και ο Ρομπ βρέθηκαν μαχαιρωμένοι μέχρι θανάτου στο σπίτι τους από την κόρη τους, Ρόμι, μετά από καβγά που είχαν με τον Νικ σε πάρτι το προηγούμενο βράδυ. Εκείνος ήταν 78 ετών και εκείνη 70.
Το γραφείο ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι πέθανε από «πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο». Λίγες ώρες αργότερα, ο γιος του σκηνοθέτη και της φωτογράφου Μισέλ Ράινερ συνελήφθη και του απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης, με την επιβαρυντική περίσταση των πολλαπλών δολοφονιών. Πλέον, αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα αναστολής ή ακόμη και τη θανατική ποινή.
Μετά τις δολοφονίες, έγινε γνωστό ότι ο Νικ Ράινερ είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια στο παρελθόν και ότι είχε μακρύ ιστορικό εξάρτησης από ναρκωτικά. Ο κατηγορούμενος, που βρισκόταν υπό ψυχιατρική παρακολούθηση, φέρεται να ήταν ανήσυχος τις εβδομάδες που προηγήθηκαν των φόνων. Την περίοδο εκείνη, οι γιατροί φέρονται να είχαν αλλάξει τη φαρμακευτική του αγωγή, γεγονός που τον έκανε να βρίσκεται «εκτός εαυτού».
