Συνελήφθησαν πατέρας και γιος στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά ζώων σε καρότσα φορτηγού
Τα ζώα δεν έφεραν ατομικά σημάδια αναγνώρισης ενώ δεν υπήρχε το απαραίτητο υγειονομικό πιστοποιητικό για τη μεταφορά τους
Με χειροπέδες κατέληξαν πατέρας και γιος στη Θεσσαλονίκη που μετέφεραν ζωντανά ζώα σε καρότσα φορτηγού και κατηγορούνται για παραβίαση μέτρων πρόληψης ασθενειών.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή της Σίνδου όταν ο 20χρονος γιος εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ. φορτηγό ιδιοκτησίας του 52χρονου πατέρα του, μεταφέροντας 26 ζώα, αρνιά και πρόβατα, τα οποία ανήκουν στον δεύτερο.
Κατά τον έλεγχο αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι τα ζώα δεν έφεραν ενώτια (ατομικά σημάδια αναγνώρισης), ενώ δεν υπήρχε το απαραίτητο υγειονομικό πιστοποιητικό για τη μεταφορά τους, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.
