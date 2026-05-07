Κατήγγειλε ότι τη βίασε ο σύζυγός της, ο 28χρονος έκανε ελιγμούς με το φορτηγό του για να ξεφύγει από τους αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη
Στη σύλληψη ενός 28χρονου, μετά από καταγγελία της 21 ετών συζύγου του για βιασμό, προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα κατήγγειλε ότι, τα ξημερώματα της Τετάρτης, ο 28χρονος την κακοποίησε σεξουαλικά μέσα στο σπίτι όπου διαμένουν. Συγκεκριμένα, κατήγγειλε ότι παρά τις εκκλήσεις και τις αντιρρήσεις της, εκείνος προχώρησε σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην ΕΛ.ΑΣ. το μεσημέρι της ίδιας ημέρας και λίγες ώρες αργότερα ο 28χρονος εντοπίστηκε.

Ωστόσο, η σύλληψή του ήταν επεισοδιακή καθώς, όταν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης τον εντόπισαν στην περιοχή των Μετεώρων, εκείνος ανέπτυξε ταχύτητα με το Ι.Χ. φορτηγό που οδηγούσε επιχειρώντας να διαφύγει, ενώ πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς.

Ύστερα από καταδίωξη, το όχημα ακινητοποιήθηκε και ο 28χρονος συνελήφθη, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε κατά τη δέσμευσή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, ενδοοικογενειακή βία, επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων, με την οποία οδηγείται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών.
