Ο Ίθαν Χοκ και ο Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ συνεργάζονται για δέκατη φορά
Η δέκατη ταινία μας θα είναι η καλύτερη, δήλωσε ο ηθοποιός
Για δέκατη φορά συνεργάζονται ο Ίθαν Χοκ και ο Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ.
Μετά την κυκλοφορία των ταινιών «Nouvelle Vague» και «Blue Moon» τον περασμένο χρόνο, ο Αμερικανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος δουλεύει πάνω σε ένα πρότζεκτ σχετικά με τον Υπερβατισμό, το φιλοσοφικό κίνημα που αναδύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 1830 και στο οποίο πρωτοστάτησαν η Μάργκαρετ Φούλερ, ο Ραλφ Γουάλντο Έμερσον και ο Χένρι Ντέιβιντ Θόρο.
Σε συνέντευξή του στην εκπομπή TODAY, ο Ίθαν Χοκ αποκάλυψε ότι δουλεύει ήδη με τον διάσημο σκηνοθέτη πάνω στη 10η συνεργασία τους, προβλέποντας μάλιστα πως η ταινία αυτή είναι προορισμένη να μείνει στην ιστορία. «Τα πάντα ήταν μια προετοιμασία γι' αυτό που πρόκειται να έρθει. Η δέκατη ταινία μας θα είναι η καλύτερη», είπε ο Χολιγουντιανός σταρ.
«Σκεφτόμαστε αυτή την ταινία από το 1998 περίπου -- και εκείνος τη δουλεύει στο μυαλό του ακόμα περισσότερο. Είχε αυτό το όνειρο εδώ και πάρα πολύ καιρό και το αποτέλεσμα θα είναι σπουδαίο Θα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις κορυφαίες ταινίες που γυρίστηκαν ποτέ», ανέφερε.
Στη συνέχεια, ο Χοκ υπογράμμισε ότι η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει εντός του 2027 και θα είναι ένα έργο εποχής, γεγονός που ουσιαστικά επιβεβαιώνει πως αναφέρεται στο φιλόδοξο πρότζεκτ για τον Υπερβατισμό. «Θα επιστρέψω στην εκπομπή σας σε περίπου 18 μήνες από τώρα για να το αποδείξω», συμπλήρωσε χαριτολογώντας.
Ο Ίθαν Χοκ και ο Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ συνεργάζονται σταθερά από τη δεκαετία του 1990, όταν γύρισαν το ρομαντικό δράμα «Before Sunrise». Έκτοτε, έχουν δημιουργήσει μαζί άλλες οκτώ ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των «Before Sunset», «Before Midnight», «Boyhood» και την πιο πρόσφατη συνεργασία τους, το «Blue Moon», η οποία χάρισε στον Χοκ φέτος μια υποψηφιότητα για Βραβείο Critics Choice.
Φωτογραφία: Shutterstock
ETHAN HAWKE says he’s about to shoot his 10th film with RICHARD LINKLATER and that it’ll be “one of the greatest films ever made”— Reel Updates (@worldofreel) January 8, 2026
“Everything’s in preparation for what's to come. The 10th is going to be the best. I'm not even nervous about saying it”
The film is also rumored to… pic.twitter.com/jrSjJSLQR4
