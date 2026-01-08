Μπάγια Αντωνοπούλου για Γιώργο Παπαδάκη: Ένας ξεχωριστός άνθρωπος που υπήρξε μέντορας
Δίδαξε δημοσιογραφία με πράξεις, συνέπεια και θάρρος, έγραψε σε ανάρτησή της για τον δημοσιογράφο
Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη η Μπάγια Αντωνοπούλου. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι βρέθηκαν το πρωί της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο που έφυγε από τη ζωή στα 74 του χρόνια από ανακοπή καρδιάς.
Λίγες ώρες μετά, η Μπάγια Αντωνοπούλου, που είχε βρεθεί στο πλευρό του Γιώργου Παπαδάκη στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στο Instagram και στάθηκε στο αποτύπωμα που άφησε στην τηλεόραση. Παράλληλα, τόνισε ότι τόσο για εκείνη όσο και για άλλους δημοσιογράφους υπήρξε μέντορας, παραδίδοντας μαθήματα δημοσιογραφίας.
Όπως έγραψε στην ανάρητηση που έκανε: «Σήμερα αποχαιρετήσαμε έναν ξεχωριστό άνθρωπο, που δεν υπήρξε μόνο πρωτοπόρος στην ελληνική τηλεόραση, αλλά μέντορας για πολλούς δημοσιογράφους, όπως και για εμένα…. Ο Γιώργος Παπαδακης δίδαξε δημοσιογραφία με πράξεις, με συνέπεια και με θάρρος, σε μια εποχή που αυτά δεν ήταν δεδομένα. Το κενό που αφήνει είναι μεγάλο, αλλά η παρακαταθήκη του ακόμη μεγαλύτερη. Καλό σου σου ταξίδι Γιώργο μου».
Δείτε την ανάρτηση της Μπάγιας Αντωνοπούλου
