Ελένη Μενεγάκη για Γιώργο Παπαδάκη: Ήταν τα αθώα μου χρόνια στην τηλεόραση και ένα τεράστιο «σχολείο» για μένα
Ήξερα ότι θα ξεκινήσει η μέρα μου με αυτόν, είπε η παρουσιάστρια για τον αείμνηστο δημοσιογράφο
Με τα «αθώα» της χρόνια στην τηλεόραση έχει συνδέσει τον Γιώργο Παπαδάκη η Ελένη Μενεγάκη. Η παρουσιάστρια τόνισε πως ο αείμνηστος δημοσιογράφος, που έφυγε από τη ζωή στα 74 του χρόνια από ανακοπή καρδιάς, ήταν για εκείνη ένα μεγάλο «σχολείο», αλλά και ο άνθρωπος με τον οποίο θα ξεκινούσε η μέρα της.
Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, η Ελένη Μενεγάκη είπε για τον Γιώργο Παπαδάκη: «Ο Γιώργος ήταν ο Γιώργος όλων μας. Ήταν τα αθώα μου χρόνια στην τηλεόραση, για μένα ήταν ο άνθρωπος που ήξερα ότι θα ξεκινήσει η μέρα μου από αυτόν. Ο Γιώργος ήταν ένα τεράστιο σχολείο για μένα».
Στο ίδιο βίντεο περιλαμβάνονται δηλώσεις μεταξύ άλλων και της Μάρας Ζαχαρέα, η οποία υποστήριξε ότι λίγοι άνθρωποι στον χώρο της τηλεόρασης καταφέρνουν να σημειώσουν επιτυχία με διάρκεια στον χρόνο. Για εκείνη, η συνεχής παρουσία του Γιώργου Παπαδάκη οφειλόταν στο αλάνθαστο λαϊκό του ένστικτο. «Λίγοι μπορούν να κάνουν μία επιτυχία που να αντέξει στο χρόνο. Θεωρώ ότι τον βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό, ένα αλάνθαστο λαϊκό ένστικτο που είχε, να πιάνει το σφυγμό του μέσου Έλληνα», σημείωσε.
