Θεοφάνια: Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος βούτηξε στη θάλασσα για να πιάσει τον Σταυρό, δείτε βίντεο
Αργύρης Παπαργυρόπουλος Θεοφάνια

Ο επιχειρηματίας βρέθηκε στη Γλυφάδα για τη ρίψη του Σταυρού

Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος ήταν ανάμεσα σε εκείνους που βούτηξαν στη θάλασσα για να πιάσουν τον Σταυρό ανήμερα των Θεοφανίων.

Σε βίντεο που προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 6 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο επιχειρηματίας, που βρέθηκε τη Γλυφάδα, φαίνεται να βουτά στα νερά μαζί με άλλους άντρες που συγκεντρώθηκαν για τη ρίψη του Σταυρού.

Όπως ανέφερε δημοσιογράφος της εκπομπής, ο ίδιος της είπε πως «Η καρδιά μου το λέει», και ότι ως χειμερινός κολυμβητής κάνει καθημερινά μπάνιο στη θάλασσα.

Δείτε το βίντεο

