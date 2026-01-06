Θεοφάνια: Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος βούτηξε στη θάλασσα για να πιάσει τον Σταυρό, δείτε βίντεο
Θεοφάνια: Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος βούτηξε στη θάλασσα για να πιάσει τον Σταυρό, δείτε βίντεο
Ο επιχειρηματίας βρέθηκε στη Γλυφάδα για τη ρίψη του Σταυρού
Ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος ήταν ανάμεσα σε εκείνους που βούτηξαν στη θάλασσα για να πιάσουν τον Σταυρό ανήμερα των Θεοφανίων.
Σε βίντεο που προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 6 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο επιχειρηματίας, που βρέθηκε τη Γλυφάδα, φαίνεται να βουτά στα νερά μαζί με άλλους άντρες που συγκεντρώθηκαν για τη ρίψη του Σταυρού.
Όπως ανέφερε δημοσιογράφος της εκπομπής, ο ίδιος της είπε πως «Η καρδιά μου το λέει», και ότι ως χειμερινός κολυμβητής κάνει καθημερινά μπάνιο στη θάλασσα.
Δείτε το βίντεο
Σε βίντεο που προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 6 Ιανουαρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο επιχειρηματίας, που βρέθηκε τη Γλυφάδα, φαίνεται να βουτά στα νερά μαζί με άλλους άντρες που συγκεντρώθηκαν για τη ρίψη του Σταυρού.
Όπως ανέφερε δημοσιογράφος της εκπομπής, ο ίδιος της είπε πως «Η καρδιά μου το λέει», και ότι ως χειμερινός κολυμβητής κάνει καθημερινά μπάνιο στη θάλασσα.
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα