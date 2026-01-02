Γιάννης Πάριος για Χάρη Βαρθακούρη: Είναι καλύτερος από εμένα, αλλά είναι άτυχος γιατί με έχει πατέρα

«Ένα κακό στο να είσαι ο γιος του Πάριου είναι ότι έχεις μεγαλώσει καλά. Δεν μου έλειψε τίποτα, αποκτάς μια περηφάνια και δεν θα ρίξεις ποτέ τα μούτρα σου για να κάνεις πράγματα που ενδεχομένως θα ενοχλήσουν τον πατέρα σου» είπε ο Χάρης Βαρθακούρης