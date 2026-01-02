Γιάννης Πάριος για Χάρη Βαρθακούρη: Είναι καλύτερος από εμένα, αλλά είναι άτυχος γιατί με έχει πατέρα
Γιάννης Πάριος για Χάρη Βαρθακούρη: Είναι καλύτερος από εμένα, αλλά είναι άτυχος γιατί με έχει πατέρα
«Ένα κακό στο να είσαι ο γιος του Πάριου είναι ότι έχεις μεγαλώσει καλά. Δεν μου έλειψε τίποτα, αποκτάς μια περηφάνια και δεν θα ρίξεις ποτέ τα μούτρα σου για να κάνεις πράγματα που ενδεχομένως θα ενοχλήσουν τον πατέρα σου» είπε ο Χάρης Βαρθακούρης
Για τον Χάρη Βαρθακούρη μίλησε ο Γιάννης Πάριος, επισημαίνοντας πως είναι καλύτερος τραγουδιστής από εκείνον.
Ο Χάρης Βαρθακούρης ήταν καλεσμένος στο Πρωινό την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου και του έκαναν έκπληξη παρουσιάζοντας ένα βίντεο του Γιάννη Πάριου όπου τον αποθέωσε και δήλωσε πως είναι απλώς άτυχος που είναι γιος του και υπάρχει αυτή η σύγκριση μεταξύ τους.
Ο Γιάννης Πάριος είπε χαρακτηριστικά για τον Χάρη Βαρθακούρη: «Ως πατέρας είμαι κορόιδο με την καλή έννοια, αγαπάω τα παιδιά μου όπως τα αγαπάει κάθε πατέρας, τα λατρεύω. Ο Χάρης είναι μεγάλος τραγουδιστής, αλλά είναι άτυχος δυστυχώς, γιατί έχει πατέρα τον Πάριο. Θα αρχίσουν να λένε "Σαν τον Πάριο δεν είναι". Είναι καλύτερος από εμένα και αυτό το λέω εγώ. Χαίρομαι γιατί βλέπω τον γιο μου να με φέρνει κάποια χρόνια πίσω, όταν τραγουδούσαμε οι δυο μας το "Πιο καλή η μοναξιά", που ήταν στην ηλικία της εγγονής μου».
«Εγώ δεν το πιστεύω. Για εμένα ο πατέρας μου είναι κορυφή. Αν είναι στο οπτικό μου πεδίο θα είμαι ευχαριστημένος», απάντησε ο Χάρης Βαρθακούρης μετά την προβολή του βίντεο.
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfe0iotbbt89)
Ο Χάρης Βαρθακούρης, σε άλλο σημείο, μιλώντας για την τύχη του να είναι γιος του Γιάννη Πάριου, σημείωσε: «Δεν έχω κυνηγήσει ποτέ να είμαι στα πρώτα ονόματα. Ένα κακό στο να είσαι ο γιος του Πάριου είναι ότι έχεις μεγαλώσει καλά. Δεν μου έλειψε τίποτα κι αποκτάς μια περηφάνια που ακόμα κι αν έχεις ανάγκη, δεν θα ρίξεις ποτέ τα μούτρα σου για να κάνεις πράγματα που ενδεχομένως θα ενοχλήσουν τον πατέρα σου. Όποιες αποφάσεις έπαιρνα, τις περνούσα από το πρίσμα του τι θα έλεγε ο πατέρας μου. Πες ότι πεινάω. Ένας άλλος στη θέση μου θα μπορούσε να πάει στο χειρότερο σκυλάδικο για να ζήσει. Εγώ προτιμώ να πεινάσω για να μην πει κάποιος ότι "ο γιος του Πάριου τραγουδά εκεί και δεν τον έχει εξασφαλίσει ο μπαμπάς του;". Έχω δει τον πατέρα μου να τραγουδά στα καλύτερα μαγαζιά όλων των εποχών. Έχω κάποια στάνταρ».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfdzawkfrq9l)
Ο Χάρης Βαρθακούρης ήταν καλεσμένος στο Πρωινό την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου και του έκαναν έκπληξη παρουσιάζοντας ένα βίντεο του Γιάννη Πάριου όπου τον αποθέωσε και δήλωσε πως είναι απλώς άτυχος που είναι γιος του και υπάρχει αυτή η σύγκριση μεταξύ τους.
Ο Γιάννης Πάριος είπε χαρακτηριστικά για τον Χάρη Βαρθακούρη: «Ως πατέρας είμαι κορόιδο με την καλή έννοια, αγαπάω τα παιδιά μου όπως τα αγαπάει κάθε πατέρας, τα λατρεύω. Ο Χάρης είναι μεγάλος τραγουδιστής, αλλά είναι άτυχος δυστυχώς, γιατί έχει πατέρα τον Πάριο. Θα αρχίσουν να λένε "Σαν τον Πάριο δεν είναι". Είναι καλύτερος από εμένα και αυτό το λέω εγώ. Χαίρομαι γιατί βλέπω τον γιο μου να με φέρνει κάποια χρόνια πίσω, όταν τραγουδούσαμε οι δυο μας το "Πιο καλή η μοναξιά", που ήταν στην ηλικία της εγγονής μου».
«Εγώ δεν το πιστεύω. Για εμένα ο πατέρας μου είναι κορυφή. Αν είναι στο οπτικό μου πεδίο θα είμαι ευχαριστημένος», απάντησε ο Χάρης Βαρθακούρης μετά την προβολή του βίντεο.
Δείτε το βίντεο
Ο Χάρης Βαρθακούρης, σε άλλο σημείο, μιλώντας για την τύχη του να είναι γιος του Γιάννη Πάριου, σημείωσε: «Δεν έχω κυνηγήσει ποτέ να είμαι στα πρώτα ονόματα. Ένα κακό στο να είσαι ο γιος του Πάριου είναι ότι έχεις μεγαλώσει καλά. Δεν μου έλειψε τίποτα κι αποκτάς μια περηφάνια που ακόμα κι αν έχεις ανάγκη, δεν θα ρίξεις ποτέ τα μούτρα σου για να κάνεις πράγματα που ενδεχομένως θα ενοχλήσουν τον πατέρα σου. Όποιες αποφάσεις έπαιρνα, τις περνούσα από το πρίσμα του τι θα έλεγε ο πατέρας μου. Πες ότι πεινάω. Ένας άλλος στη θέση μου θα μπορούσε να πάει στο χειρότερο σκυλάδικο για να ζήσει. Εγώ προτιμώ να πεινάσω για να μην πει κάποιος ότι "ο γιος του Πάριου τραγουδά εκεί και δεν τον έχει εξασφαλίσει ο μπαμπάς του;". Έχω δει τον πατέρα μου να τραγουδά στα καλύτερα μαγαζιά όλων των εποχών. Έχω κάποια στάνταρ».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα