Γιάννης Πάριος: Η στιγμή που σταυρώνει τον Χάρη Βαρθακούρη και την εγγονή του - Δείτε βίντεο
Γιάννης Πάριος: Η στιγμή που σταυρώνει τον Χάρη Βαρθακούρη και την εγγονή του - Δείτε βίντεο
Ο γιος του ερμηνευτή Μιχαήλ Βαρθακούρης μοιράστηκε στο Instagram την οικογενειακή αυτή στιγμή
Μία τρυφερή οικογενειακή στιγμή, με τον Γιάννη Πάριο να σταυρώνει τον Χάρη Βαρθακούρη και την εγγονή του, μοιράστηκε ο γιος του, Μιχαήλ.
Αυτές τις ημέρες, η οικογένεια του ερμηνευτή κάνει διακοπές στην Πάρο. Την Κυριακή 24 Αυγούστου, ο Μιχαήλ Βαρθακούρης κατέγραψε μια ιδιαίτερη στιγμή μέσα από το σπίτι τους και τη μοιράστηκε στα social media. Συγκεκριμένα, την ώρα που ακουγόταν ένα τραγούδι του Γιάννη Πάριου, εκείνος ήταν καθισμένος σε μία καρέκλα, ενώ απέναντί του αγκαλιάζονταν ο Χάρης Βαρθακούρης με την κόρη του.
Ο Γιάννης Πάριος έδειχνε να απολαμβάνει τη συγκεκριμένη εικόνα του γιου και της εγγονής του, εκδηλώνοντας με την κίνησή του την αγάπη για την οικογένειά του.
Δείτε το βίντεο
Το Σάββατο, ο Χάρης Βαρθακούρης δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία από τις διακοπές τους. Σε δείπνο που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι τους, βρέθηκαν ο Γιάννης Πάριος με τις εγγονές του, τα αδέρφια του Χάρη, Μιχαήλ και Good Job Nicky, καθώς και η Αντελίνα Βαρθακούρη που είχε ετοιμάσει το τραπέζι. Από την παρέα έλειπε ο Θανάσης Βαρθακούρης, με τον Χάρη να σημειώνει χαρακτηριστικά: «Μας έλειπες».
Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του ο τραγουδιστής: «Για όσους παραπονέθηκαν ότι από την προηγούμενη ανάρτηση έλειπε ο πατέρας μας και η γυναίκα μου. Σχεδόν απαρτία. Θανάση Βαρθακούρη, μας έλειπες. Φαγητό και γλέντι Παριανό από τα χεράκια της γυναίκας μου και όμορφες στιγμές στο σπίτι μας. Και του χρόνου να είμαστε γεροί να το ξαναζήσουμε».
Δείτε την ανάρτησή του
Αυτές τις ημέρες, η οικογένεια του ερμηνευτή κάνει διακοπές στην Πάρο. Την Κυριακή 24 Αυγούστου, ο Μιχαήλ Βαρθακούρης κατέγραψε μια ιδιαίτερη στιγμή μέσα από το σπίτι τους και τη μοιράστηκε στα social media. Συγκεκριμένα, την ώρα που ακουγόταν ένα τραγούδι του Γιάννη Πάριου, εκείνος ήταν καθισμένος σε μία καρέκλα, ενώ απέναντί του αγκαλιάζονταν ο Χάρης Βαρθακούρης με την κόρη του.
Ο Γιάννης Πάριος έδειχνε να απολαμβάνει τη συγκεκριμένη εικόνα του γιου και της εγγονής του, εκδηλώνοντας με την κίνησή του την αγάπη για την οικογένειά του.
Δείτε το βίντεο
Το Σάββατο, ο Χάρης Βαρθακούρης δημοσίευσε στο Instagram μια φωτογραφία από τις διακοπές τους. Σε δείπνο που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι τους, βρέθηκαν ο Γιάννης Πάριος με τις εγγονές του, τα αδέρφια του Χάρη, Μιχαήλ και Good Job Nicky, καθώς και η Αντελίνα Βαρθακούρη που είχε ετοιμάσει το τραπέζι. Από την παρέα έλειπε ο Θανάσης Βαρθακούρης, με τον Χάρη να σημειώνει χαρακτηριστικά: «Μας έλειπες».
Όπως έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του ο τραγουδιστής: «Για όσους παραπονέθηκαν ότι από την προηγούμενη ανάρτηση έλειπε ο πατέρας μας και η γυναίκα μου. Σχεδόν απαρτία. Θανάση Βαρθακούρη, μας έλειπες. Φαγητό και γλέντι Παριανό από τα χεράκια της γυναίκας μου και όμορφες στιγμές στο σπίτι μας. Και του χρόνου να είμαστε γεροί να το ξαναζήσουμε».
Δείτε την ανάρτησή του
Οι ειδήσεις σήμερα
Οπλισμένοι πλέον οι στρατιώτες που ανέπτυξε ο Τραμπ στην Ουάσινγκτον - «Φουντώνει» η κόντρα για την παρουσία τους σε άλλες πόλεις
Έρχονται αλλαγές στα στεγαστικά προγράμματα
Σερίφης στην Φλόριντα εμφανίστηκε σαν... ράπερ μετά από τη σύλληψη βαρόνου των ναρκωτικών - Φόρεσε αλυσίδα $50.000 στο λαιμό
Οπλισμένοι πλέον οι στρατιώτες που ανέπτυξε ο Τραμπ στην Ουάσινγκτον - «Φουντώνει» η κόντρα για την παρουσία τους σε άλλες πόλεις
Έρχονται αλλαγές στα στεγαστικά προγράμματα
Σερίφης στην Φλόριντα εμφανίστηκε σαν... ράπερ μετά από τη σύλληψη βαρόνου των ναρκωτικών - Φόρεσε αλυσίδα $50.000 στο λαιμό
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα