Φωτογραφία: Ο παππούς Πάριος με τους 4 γιους, 4 εγγόνια, 3 νύφες και 2 σκυλιά
Το οικογενειακό στιγμιότυπο ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Χάρης Βαρθακούρης
Περιτριγυρισμένος από τα παιδιά, τα εγγόνια του και τις νύφες του φωτογραφήθηκε ο Γιάννης Πάριος στο τραπέζι των Χριστουγέννων.
Ο Χάρης Βαρθακούρης δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook την εορταστική selfie, την οποία τράβηξε η σύζυγός του, Αντελίνα, ενώ από το κάδρο δεν έλειπαν ούτε τα σκυλιά της οικογένειας.
«Για όσους ζήτησαν πλήρη απαρτία! Ένας παππούς. Οι τέσσερις γιοι του. Τα τέσσερα εγγόνια του. Οι τρεις νύφες του. Και δύο σκυλιά (στη φωτό μόνο το ένα) Έτσι το γιορτάσαμε. Καλά Χριστούγεννα. ΥΓ. Σχεδόν ντε ζαβού φωτό με αυτή του καλοκαιριού», έγραψε ο τραγουδιστής και γιος του Γιάννη Πάριου στη συνοδευτική λεζάντα.
