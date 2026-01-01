Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δημοσίευσε φωτογραφία με τον γιο του, Μπρούκλιν: Σας αγαπώ όλους πάρα πολύ, έγραψε
Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ δημοσίευσε φωτογραφία με τον γιο του, Μπρούκλιν: Σας αγαπώ όλους πάρα πολύ, έγραψε
Η ανάρτηση του πρώην ποδοσφαιριστή ήρθε λίγες ώρες μετά τη δημοσίευσή του στο Instagram με μέλη της οικογένειάς του από την οποία απουσίαζε ο πρωτότοκος γιος του
Λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση του απολογισμού του Ντέιβιντ Μπέκαμ για το 2025 στο Instagram, από τον οποίο απουσίαζε ο πρωτότοκος γιος του, Μπρούκλιν, ο πρώην ποδοσφαιριστής προχώρησε σε νέες αναρτήσεις, προσθέτοντας παλαιότερες οικογενειακές φωτογραφίες συμπεριλαμβανομένου και του Μπρούκλιν.
Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ανάρτησε, περίπου οκτώ ώρες μετά την αρχική του ανάρτηση, μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία ποζάρει με τον γιο του σε νεαρή ηλικία, συνοδεύοντάς τη με το μήνυμα: «Σας αγαπώ όλους πάρα πολύ».
Δείτε τη φωτογραφία
Σε επόμενη ανάρτηση, μοιράστηκε εικόνα της συζύγου του, Βικτόρια Μπέκαμ, μαζί με τα τέσσερα παιδιά τους, τον Ρομέο, Κρουζ, Μπρούκλιν και τη Χάρπερ. «Είστε η ζωή μου», έγραψε, προσθέτοντας στη συνέχεια: «Σας αγαπώ όλους. Με αγάπη, ο μπαμπάς. Πάμε για το 2026».
Οι αναρτήσεις αυτές ακολούθησαν τον απολογισμό που δημοσίευσε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, μέσω ενός καρουζέλ 20 φωτογραφιών με στιγμές που, όπως ανέφερε, «δεν θα ξεχάσω ποτέ». Στη λεζάντα τόνιζε πως αισθάνεται «πολύ τυχερός για τη χρονιά που είχε το 2025», αναφερόμενος μεταξύ άλλων στους εορτασμούς για τα 50ά του γενέθλια και στη στιγμή που του απονεμήθηκε τίτλος ιππότη από τον βασιλιά Κάρολος Γ΄ τον Νοέμβριο, για τις «υπηρεσίες του στον αθλητισμό και τη φιλανθρωπία», σε τελετή στο Κάστρο του Ουίνδσορ. «Ακόμη δεν το πιστεύω», έγραψε χαρακτηριστικά.
Η απουσία του Μπρούκλιν από την αρχική δημοσίευση αναζωπύρωσε τις φήμες περί έντασης στην οικογένεια Μπέκαμ. Οι φήμες για ρήξη ανάμεσα στους Μπέκαμ φέρεται να ξεκίνησαν το 2022, κατά την περίοδο προετοιμασίας του γάμου του Μπρούκλιν με τη σύζυγό του Νίκολα Πελτζ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπήρξε ένταση μεταξύ της Νίκολα και της Βικτόρια Μπέκαμ, όταν η πρώτη επέλεξε τελικά να μην φορέσει νυφικό σχεδιασμένο από τη Βρετανίδα σχεδιάστρια, παρά την αρχική συμφωνία.
Πριν από λίγες ημέρες, απασχόλησε και το unfollow στο Instagram ανάμεσα στον Μπρούκλιν και τους γονείς του, με τον Κρουζ Μπέκαμ, να απαντάει σε δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια είχαν «κάνει unfollow» τον Μπρούκλιν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Κρουζ διέψευσε τους ισχυρισμούς, γράφοντας ότι «δεν είναι αλήθεια» και ότι ο ίδιος, όπως και οι γονείς του, είχαν βρεθεί αποκλεισμένοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον μεγαλύτερο αδερφό του.
Δείτε τη φωτογραφία
