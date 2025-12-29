Πασχάλης: Το 1966 όταν πρωτοβγήκαμε με τους Olympians έγινε κυριολεκτικά επανάσταση
Ο τρόπος που τραγουδούσα τα κομμάτια μου, τα ελληνικά λόγια, ήταν αυτός που κέρδισε το κοινό, ανέφερε
Στα πρώτα βήματα με το συγκρότημα Olympians στα μέσα της δεκαετίας του 1960 αναφέρθηκε ο Πασχάλης, δηλώνοντας ότι σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή, με τον τραγουδιστή να θυμάται το 1966 ως χρονιά - σταθμό, όταν, όπως ανέφερε, με την πρώτη τους δισκογραφική παρουσία έγινε επανάσταση στην ελληνική μουσική σκηνή.
Ο Πασχάλης βρέθηκε καλεσμένος το πρωί της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», όπου αναφέρθηκε στα πρώτα βήματα της ελληνικής ποπ μουσικής μέσα από τη διαδρομή των Olympians. Μιλώντας για το ξεκίνημα του συγκροτήματος, ο τραγουδιστής τόνισε: «Το 1966, όταν πρωτοβγήκαμε με τους Olympians και κάναμε τον πρώτο μας δίσκο, τον “Τρόπο”, έγινε κυριολεκτικά επανάσταση. Εκείνες οι εποχές δεν περιγράφονται εύκολα. Σε όλη την Ελλάδα ακουγόταν ο “Τρόπος” και καθιερώθηκε ένα άλλο είδος μουσικής. Και αυτό το είδος είναι η ελληνική ποπ μουσική».
Στη συνέχεια, στάθηκε στον ρόλο που έπαιξαν οι ραδιοπειρατές στη διάδοση των τραγουδιών τους, λέγοντας: «Η συγκυρία των ραδιοπειρατών εκείνη την εποχή ήταν φοβερή για μας, πολύ βοηθητική. Ήρθε σαν δώρο. Ήταν νέα παιδιά που έκαναν εκπομπές και όλοι άκουγαν κάποιον ραδιοπειρατή. Έτσι γεννήθηκε και απλώθηκε αυτό το είδος». Κλείνοντας, ο Πασχάλης εξήγησε γιατί η ελληνική ποπ κατάφερε να αγγίξει το κοινό σε βάθος χρόνου: «Ο τρόπος που τραγουδούσα τα τραγούδια μου, τα ελληνικά λόγια, ήταν αυτός που κέρδισε το κοινό. Τα άκουγε όπως άκουγε και τα ξένα. Δεν του ήταν ξένα. Στην καρδιά και στο θυμικό. Εκεί ήταν ο στόχος. Από εκεί ξεκινούν όλα. Γι’ αυτό και αυτή η μουσική μίλησε σε γενιές ολόκληρες».
