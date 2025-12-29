Πασχάλης: Το 1966 όταν πρωτοβγήκαμε με τους Olympians έγινε κυριολεκτικά επανάσταση

Στη συνέχεια, στάθηκε στον ρόλο που έπαιξαν οι ραδιοπειρατές στη διάδοση των τραγουδιών τους, λέγοντας: «Η

». Κλείνοντας, ο Πασχάλης εξήγησε γιατί η ελληνική ποπ κατάφερε να αγγίξει το κοινό σε βάθος χρόνου: «

».

συγκυρία των ραδιοπειρατών εκείνη την εποχή ήταν φοβερή για μας, πολύ βοηθητική. Ήρθε σαν δώρο. Ήταν νέα παιδιά που έκαναν εκπομπές και όλοι άκουγαν κάποιον ραδιοπειρατή. Έτσι γεννήθηκε και απλώθηκε αυτό το είδοςΟ τρόπος που τραγουδούσα τα τραγούδια μου, τα ελληνικά λόγια, ήταν αυτός που κέρδισε το κοινό. Τα άκουγε όπως άκουγε και τα ξένα. Δεν του ήταν ξένα. Στην καρδιά και στο θυμικό. Εκεί ήταν ο στόχος. Από εκεί ξεκινούν όλα. Γι’ αυτό και αυτή η μουσική μίλησε σε γενιές ολόκληρες