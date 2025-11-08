Ο Πασχάλης αποκάλυψε πως έχει ξεκινήσει να γράφει την αυτοβιογραφία του: «Έχω να πω πάρα πολλά»
Όσα γράψω, θα αγγίξουν πολλές κατηγορίες ανθρώπων, γιατί η ζωή μου δεν είναι μόνο καλλιτεχνική, είναι και βαθιά ανθρώπινη, δήλωσε
Για τις πληγές που έχει από τον καλλιτεχνικό χώρο μίλησε ο Πασχάλης, αλλά και για τις στιγμές που τον έχουν σημαδέψει, ενώ αποκάλυψε πως ήδη δουλεύει πάνω στην αυτοβιογραφία του.
Ο τραγουδιστής εξήγησε πως σε όλη του την πορεία, σίγουρα υπήρξαν στιγμές που ίσως αδίκησε κάποιους, όμως σε πολλές περιπτώσεις και ο ίδιος πληγώθηκε. Σε συνέντευξή του στα Παραπολιτικά, ανέφερε πως για όλα αυτά θα μιλήσει στο βιβλίο του.
«Ναι, υπήρξαν στιγμές που πληγώθηκα, άλλες που αδίκησα κάποιους και άλλες που έκλαψα. Αυτά όμως είναι στιγμές ανθρώπινες, ίσως κάποτε τα γράψω σε ένα βιβλίο», ανέφερε, αποκαλύπτοντας πως έχει αρχίσει να σημειώνει πράγματα για το μέλλον. Όπως τόνισε, όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή, θα ολοκληρώσει το έργο του.
Ο τραγουδιστής εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η αυτοβιογραφία του θα ενδιαφέρει πολλούς, καθώς η ζωή του δεν περιορίζεται μόνο στην καλλιτεχνική πλευρά, αλλά είναι και βαθιά ανθρώπινη. «Πράγματι, έχω να πω πάρα πολλά. Είχα ξεκινήσει κάποια στιγμή… Και νομίζω πως όσα γράψω, θα αγγίξουν πολλές κατηγορίες ανθρώπων, γιατί η ζωή μου δεν είναι μόνο καλλιτεχνική, είναι και βαθιά ανθρώπινη», σημείωσε.
Αναφερόμενος στα παιδικά του χρόνια, ο Πασχάλης περιέγραψε τη φτώχεια που βίωσε με την οικογένειά του, αλλά και την αίσθηση της αλληλοστήριξης και της χαράς που υπήρχε. «Φτωχικά, αλλά ανέμελα. Ήμουν το μικρότερο από πέντε παιδιά, σε μια άπορη οικογένεια. Νοικιάζαμε χωράφια και σπέρναμε καπνά για να ζήσουμε. Αλλά ήμασταν δεμένοι και χαρούμενοι», είπε.
