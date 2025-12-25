Νίκος Ψαρράς: Η αγκαλιά με την Έλενα Καρακούλη και οι ευχές για «Καλά Χριστούγεννα»
Νίκος Ψαρράς: Η αγκαλιά με την Έλενα Καρακούλη και οι ευχές για «Καλά Χριστούγεννα»

Ο ηθοποιός ήταν ένα από τα επώνυμα πρόσωπα που θέλησε να ευχηθεί στον κόσμο μέσα από τα social media

Νίκος Ψαρράς: Η αγκαλιά με την Έλενα Καρακούλη και οι ευχές για «Καλά Χριστούγεννα»
Πολλοί ήταν οι επώνυμοι που έστειλαν τις ευχές τους στον κόσμο «Καλά Χριστούγεννα» μέσα από τους λογαριασμούς που διατηρούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Νίκος Ψαρράς, ο οποίος προχώρησε σε μια σχετική δημοσίευση.

Ο ηθοποιός βρέθηκε μακριά από την Αθήνα, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του. Κατά τη διάρκεια της απόδρασής του φωτογραφήθηκε με τη σύζυγό του, Έλενα Καρακούλη, με φόντο τη θάλασσα.

Θέλοντας να ευχηθεί στους διαδικτυακούς του ακόλουθους, ο Νίκος Ψαρράς συνόδευσε την εικόνα που μοιράστηκε με τα παρακάτω λόγια: «Ευχές για καλά Χριστούγεννα, γεμάτα υγεία και όνειρα! Χρόνια μας πολλά».

Η ανάρτηση του Νίκου Ψαρρά

