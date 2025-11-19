Νίκος Ψαρράς για τον γάμο του με την Έλενα Καρακούλη: Το μυστικό είναι να ακούς τον άλλον και να θυμάσαι γιατί βρέθηκες μαζί του
Νίκος Ψαρράς για τον γάμο του με την Έλενα Καρακούλη: Το μυστικό είναι να ακούς τον άλλον και να θυμάσαι γιατί βρέθηκες μαζί του
Άμα ξέραμε το μυστικό για έναν τέλειο γάμο, όλοι αυτό θα κάναμε, πρόσθεσε
Για τη σχέση του με τη σύζυγό του, Έλενα Καρακούλη μίλησε ο Νίκος Ψαρράς, αναφέροντας πως το μυστικό για έναν επιτυχημένο γάμο είναι η αμοιβαία κατανόηση. Επιπλέον, σημείωσε πως πολλές φορές τα ζευγάρια ξεχνούν τους λόγους που επέλεξαν να είναι μαζί, πράγμα που δεν πρέπει να συμβαίνει.
Μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star», ο Νίκος Ψαρράς αναφέρθηκε στο κομμάτι της τέχνης και πώς το αντιλαμβάνεται η σύζυγός του, η οποία είναι σκηνοθέτιδα. «Εννοείται ότι η σύζυγός μου είναι αυστηρή στην κριτική. Τι να μου πει, ψέματα; Δεν υπάρχει λόγος να στρογγυλέψει κάτι. Η κριτική πρέπει να είναι ευπρόσδεκτη από παντού. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και κυρίως να θυμάσαι ότι δεν μπορείς να αρέσεις παντού και σε όλους», σημείωσε.
Αναφερόμενος στη δυναμική της σχέσης τους, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν «μαγικές» συνταγές για έναν επιτυχημένο γάμο, αλλά βασικές αρχές που τον κρατούν ζωντανό. «Άμα ξέραμε το μυστικό για έναν τέλειο γάμο, όλοι αυτό θα κάναμε. Το μυστικό στις σχέσεις είναι να ακούς τον άλλον. Να τον καταλαβαίνεις και να θυμάσαι γιατί βρέθηκες μαζί του», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Νίκος Ψαρράς μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος αντιλαμβάνεται την επιτυχία μιας τηλεοπτικής σειράς, πέρα από τα νούμερα τηλεθέασης. Όπως εξήγησε, η πραγματική απήχηση φαίνεται στην καθημερινότητα. «Τα νούμερα τηλεθέασης πιστεύω πως δεν είναι αντιπροσωπευτικά. Ένα σίριαλ, αν το βλέπουν ή όχι, το αφουγκράζεσαι στον δρόμο. Όταν σου μιλάνε, σε φωνάζουν με το όνομα του ρόλου, σημαίνει ότι ο κόσμος το βλέπει», σημείωσε.
