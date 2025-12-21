Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το «ευχαριστώ» του μοντέλου μετά το φινάλε του GNTM
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το «ευχαριστώ» του μοντέλου μετά το φινάλε του GNTM
Ήταν μια απαιτητική προσπάθεια και ένα μεγάλο ρίσκο και σας είχα πραγματικά ανάγκη, έγραψε το μοντέλο μεταξύ άλλων
Την πρώτη της ανάρτηση μετά το φινάλε του GNTM έκανε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της προς όλους τους συνεργάτες της πίσω και μπροστά από τις κάμερες, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια και για τους διαγωνιζόμενους αλλά και για τη νικήτρια του ριάλιτι, Ξένια Τσίρκοβα.
Το μοντέλο, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, δημοσίευσε, μάλιστα, πολλές φωτογραφίες από τον τελικό στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μαζί με την κριτική επιτροπή.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «GNTM 6. What a year! What a show! Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την αγάπη, τη στήριξη και τις διαδικτυακές αγκαλιές. Ήταν μια απαιτητική προσπάθεια και ένα μεγάλο ρίσκο και σας είχα πραγματικά ανάγκη. Και ήσασταν εκεί. Όπως πάντα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο StarChannel για την εμπιστοσύνη, την ευκαιρία και την ξεχωριστή αυτή διαδρομή καθώς και στην παραγωγή μας Green Pixel, για την τόσο γρήγορη και ομαλή οργάνωση. Στους συναδέλφους μου μπροστά από τις κάμερες: Ζενεβιέβ couldn’t make it without you. Άγγελε Μπράτη, ξανά μαζί, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Λάκη Γαβαλά, τιμή και χαρά μου που συνεργαστήκαμε, γλυκέ μου Λάκη. Έντι Γαβριηλίδη, the party was lit because of you. Special thanks σε όλους του συναδέλφους πίσω από τις κάμερες, για τον επαγγελματισμό, τη δουλειά με χαμόγελο, την καλή διάθεση και τη ζεστή τους αγκαλιά. Και ένα τεράστιο μπράβο στα παιδιά μας. Τόσο όμορφα, τόσο γλυκά, τόσο φωτεινά! Συγχαρητήρια στη Ξένια μας για την πορεία και τη νίκη της και σε όλα τα παιδιά για τη σκληρή δουλειά τους».
