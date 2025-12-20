GNTM: Η Ξένια Τσίρκοβα η μεγάλη νικήτρια του τηλεοπτικού διαγωνισμού
GNTM Τελικός Ξένια Τσίρκοβα

GNTM: Η Ξένια Τσίρκοβα η μεγάλη νικήτρια του τηλεοπτικού διαγωνισμού

Στις τελευταίες δύο φωτογραφίσεις με τίτλους Chandeliers και Water Stones, οι τρεις φιναλίστ κλήθηκαν να ποζάρουν, φορώντας εσώρουχα και κοσμήματα υψηλής αξίας - Το πίστευα ότι θα τα καταφέρω, δήλωσε η ίδια

GNTM: Η Ξένια Τσίρκοβα η μεγάλη νικήτρια του τηλεοπτικού διαγωνισμού
Η Ξένια Τσίρκοβα αναδείχτηκε μεγάλη νικήτρια του GNTM.  Στις δύο τελευταίες δοκιμασίες του τηλεοπτικού διαγωνισμού μοντέλων η Ξένια σημείωσε την καλύτερη επίδοση συγκεντρώνοντας 116 βαθμούς από την κριτική επιτροπή και το κοινό, αφήνοντας πίσω τον Ανέστη Τεντέσκι και τον Γιώργο Τοκμετζίδη, οι οποίοι συγκέντρωσαν 114 και 103 βαθμούς αντίστοιχα.

Στις τελευταίες δύο φωτογραφίσεις με τίτλους Chandeliers και Water Stones, οι τρεις φιναλίστ κλήθηκαν να ποζάρουν, φορώντας εσώρουχα και κοσμήματα υψηλής αξίας.

Η Ξένια εντυπωσίασε τους κριτές με τις πόζες της. «Πόσο όμορφη. Το βλέμμα της με έχει ταξιδέψει. Είναι movie star», είπε η Ζενεβιέβ Μαζαρί, με την Ηλιάννα Παπαγεωργίου να προσθέτει: «Τα κοσμήματα γράφουν καταπληκτικά».

Δείτε βίντεο από τη δοκιμασία φωτογράφισης


Μετά από τρεις μήνες και πολλές απαιτητικές δοκιμασίες η Ξένια Τσίρκοβα κέρδισε τον τίτλο του Greece’s Next Top Model, αλλά και τα έπαθλα που τον συνόδευαν. 

«Μαμά τα κατάφερα. Το πίστευα ότι θα τα καταφέρω, αλλά όταν δεν εξαρτάται από εσένα, πάντα κρατάς μία πισινή», δήλωσε η βουρκωμένη.  «Μήπως έγινε κάποιο λάθος;», αναρωτήθηκε, αφού ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα.

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος του μεγάλου τελικού

GNTM 2025 | Μεγάλη νικήτρια η Ξένια Τσίρκοβα!


