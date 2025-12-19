Αντιγόνη Κουλουκάκου για αισθητικές επεμβάσεις: Όλες μου οι φίλες κάνουν botox και μεσοθεραπεία, αλλά εγώ δεν μπορώ να τυποποιηθώ

απόσπασμα της εκπομπής «Ζω Καλά» που θα προβληθεί το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, στην οποία ήταν καλεσμένη η ηθοποιός, πρόσθεσε ότι





Πιο αναλυτικά, η ηθοποιός ανέφερε: « Με εντυπωσιάζει η ευκολία που υπάρχει με τα σημερινά μέσα στο να επέμβει κανείς στο πρόσωπό του αισθητικά και να ξανανιώσει. Είμαι τυχερή και ευλογημένη ταυτόχρονα, γιατί το DNA της οικογένειάς μου είναι τέτοιο που και τη μητέρα μου άμα δεις, που είναι 75 χρονών, δεν της φαίνεται και δεν έχει κάνει τίποτα, ούτε botox, ούτε μεσοθεραπείες, τίποτα, απλά βάζει κρέμες. Όλες μου οι φίλες κάνουν botox, μεσοθεραπείες και άλλου είδους επεμβάσεις, αλλά εγώ επειδή είμαι ηθοποιός μου αρέσει αυτή η πρόκληση που υπάρχει με τους ρόλους και δεν μπορώ να τυποποιηθώ ».