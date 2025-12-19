Αντιγόνη Κουλουκάκου για αισθητικές επεμβάσεις: Όλες μου οι φίλες κάνουν botox και μεσοθεραπεία, αλλά εγώ δεν μπορώ να τυποποιηθώ
Είμαι τυχερή και ευλογημένη λόγω του DNA της οικογένειάς μου, σχολίασε η ηθοποιός
Παρά το γεγονός ότι φίλες της Αντιγόνης Κουλουκάκου έχουν υποβληθεί σε αισθητικές επεμβάσεις, η ηθοποιός εξήγησε πως δεν επιθυμεί να παρέμβει στο πρόσωπό της, καθώς όπως δήλωσε δεν θέλει να τυποποιηθεί.
Η Αντιγόνη Κουλουκάκου παραδέχτηκε ότι την εντυπωσιάζει πόσο εύκολη έχει γίνει σήμερα η αισθητική παρέμβαση στο πρόσωπο και το πώς αυτή μπορεί να κάνει κάποιον να νιώσει ότι «παγώνει» με έναν τρόπο τον χρόνο. Τόνισε ωστόσο, ότι η ίδια αισθάνεται τυχερή λόγω του οικογενειακού της DNA, αναφέροντας ως παράδειγμα τη μητέρα της, η οποία στα 75 της δείχνει νεότερη χωρίς να έχει κάνει καμία αισθητική επέμβαση.
Σε απόσπασμα της εκπομπής «Ζω Καλά» που θα προβληθεί το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, στην οποία ήταν καλεσμένη η ηθοποιός, πρόσθεσε ότι οι περισσότερες φίλες της κάνουν botox, μεσοθεραπείες ή άλλου τύπου παρεμβάσεις, αλλά εξήγησε πως εκείνη επιλέγει να μην ακολουθήσει αυτή την οδό. Ως ηθοποιός, η Αντιγόνη Κουλουκάκου θεωρεί σημαντική την εκφραστικότητα του προσώπου και βλέπει ως πρόκληση τη μεταμόρφωση μέσα από τους ρόλους της, γι’ αυτό και δεν θέλει να «τυποποιηθεί» αισθητικά.
Πιο αναλυτικά, η ηθοποιός ανέφερε: «Με εντυπωσιάζει η ευκολία που υπάρχει με τα σημερινά μέσα στο να επέμβει κανείς στο πρόσωπό του αισθητικά και να ξανανιώσει. Είμαι τυχερή και ευλογημένη ταυτόχρονα, γιατί το DNA της οικογένειάς μου είναι τέτοιο που και τη μητέρα μου άμα δεις, που είναι 75 χρονών, δεν της φαίνεται και δεν έχει κάνει τίποτα, ούτε botox, ούτε μεσοθεραπείες, τίποτα, απλά βάζει κρέμες. Όλες μου οι φίλες κάνουν botox, μεσοθεραπείες και άλλου είδους επεμβάσεις, αλλά εγώ επειδή είμαι ηθοποιός μου αρέσει αυτή η πρόκληση που υπάρχει με τους ρόλους και δεν μπορώ να τυποποιηθώ».
