Λένα Μαντά: Δεν έχω καμία καλή ανάμνηση από τον πατέρα μου
Δεν είχα καθόλου σχέσεις μαζί του, εξήγησε η συγγραφέας
Τη σχέση που είχε με τους γονείς της, οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή περιέγραψε η Λένα Μαντά.
Η συγγραφέας εξήγησε σε τηλεοπτική της συνέντευξη ότι από την επαφή με τον αποξενωμένο πατέρα της δεν έχει κάτι όμορφο να θυμάται, αφού εκείνος επεδείκνυε μόνο αδιαφορία απέναντί της. Όσον αφορά στη μητέρα της, η Λένα Μαντά την περιέγραψε ως μια καταπιεστική γυναίκα, τονίζοντας πως η συνύπαρξή τους ήταν έντονη.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», το πρωί της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου, η Λένα Μαντά ρωτήθηκε για το πώς ήταν η σχέση της με τον πατέρα της και τη μητέρα της με την ίδια να μοιράζεται: «Δεν είχα καθόλου καλή σχέση με τους γονείς μου. Με τον πατέρα μου ειδικά, δεν είχα καθόλου σχέσεις. Όταν χώρισαν οι γονείς μου, μετά από 2-3 χρόνια ο πατέρας μου ξαναπαντρεύτηκε, έχω έναν αδελφό, με τον οποίο έχω μια χαρά σχέση. Με τον ίδιο τον πατέρα μου δεν είχα σχέση. Δεν έχω καμία καλή ανάμνηση μαζί του. Αδιαφορία ναι. Με τη μάνα μου είχε μια πολύ έντονη σχέση. Ήταν πολύ καταπιεστική».
