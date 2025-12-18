Λένα Μαντά: Δεν έχω καμία καλή ανάμνηση από τον πατέρα μου
GALA
Λένα Μαντά Πατέρας

Λένα Μαντά: Δεν έχω καμία καλή ανάμνηση από τον πατέρα μου

Δεν είχα καθόλου σχέσεις μαζί του, εξήγησε η συγγραφέας

Λένα Μαντά: Δεν έχω καμία καλή ανάμνηση από τον πατέρα μου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τη σχέση που είχε με τους γονείς της, οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή περιέγραψε η Λένα Μαντά.

Η συγγραφέας εξήγησε σε τηλεοπτική της συνέντευξη ότι από την επαφή με τον αποξενωμένο πατέρα της δεν έχει κάτι όμορφο να θυμάται, αφού εκείνος επεδείκνυε μόνο αδιαφορία απέναντί της. Όσον αφορά στη μητέρα της, η Λένα Μαντά την περιέγραψε ως μια καταπιεστική γυναίκα, τονίζοντας πως η συνύπαρξή τους ήταν έντονη.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», το πρωί της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου, η Λένα Μαντά ρωτήθηκε για το πώς ήταν η σχέση της με τον πατέρα της και τη μητέρα της με την ίδια να μοιράζεται: «Δεν είχα καθόλου καλή σχέση με τους γονείς μου. Με τον πατέρα μου ειδικά, δεν είχα καθόλου σχέσεις. Όταν χώρισαν οι γονείς μου, μετά από 2-3 χρόνια ο πατέρας μου ξαναπαντρεύτηκε, έχω έναν αδελφό, με τον οποίο έχω μια χαρά σχέση. Με τον ίδιο τον πατέρα μου δεν είχα σχέση. Δεν έχω καμία καλή ανάμνηση μαζί του. Αδιαφορία ναι. Με τη μάνα μου είχε μια πολύ έντονη σχέση. Ήταν πολύ καταπιεστική».

Δείτε το βίντεο

1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Sneaker Cage: Ο ιδανικός προορισμός για trendy sneakers και ενημερωμένο athleisure

Με μόττο το «Unwrap Your Style» και χιλιάδες νέους κωδικούς από τις χειμερινές συλλογές, το κατάστημα Sneaker Cage στο The Mall Athens αποτελεί κορυφαίο προορισμό για athleisure εμφανίσεις που δεν θυσιάζουν το στυλ για την άνεση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης