Λένα Μαντά: Η κόρη μου μου σύστησε να πάω στον ψυχολόγο, κατάλαβα ότι έχω εγώ το πρόβλημα
Θέλεις να αποφύγεις τα λάθη των γονιών σου και τελικά κάνεις χειρότερα, πρόσθεσε
Για τις προσωπικές της εμπειρίες μίλησε η Λένα Μαντά σε συνέντευξή της, αποκαλύπτοντας πώς οδήγησε η παρότρυνση των παιδιών της στην ψυχανάλυση και στη συνειδητοποίηση ότι υπήρξε ιδιαίτερα καταπιεστική ως μητέρα. Το πρωί της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου, η γνωστή συγγραφέας βρέθηκε καλεσμένη στο Happy Day, με αφορμή την πρεμιέρα της νέας τηλεοπτικής σειράς «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι», που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημά της.
Η συγγραφέας μίλησε μεταξύ άλλων, για την οικογένειά της και εξήγησε πώς η κόρη της την έπεισε να επισκεφτεί ψυχολόγο. «Έβαζα όρια αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τους έλεγα ότι δεν θα πάνε εδώ ή εκεί. Κάθε παιδί συνηθίζει τον τρόπο των γονιών του. Η κόρη μου ήταν εκείνη που μου το είπε, δεν το είπε τόσο ευγενικά. Μου σύστησε να πάω σε ψυχολόγο και πήγα. 7 χρόνια τώρα έχω διανύσει πολλούς δρόμους στην ψυχανάλυση ανελλιπώς κάθε Τρίτη», είπε χαρακτηριστικά.
Η Λένα Μαντά παραδέχτηκε πως μέσω της ψυχανάλυσης συνειδητοποίησε προσωπικά προβλήματα και έμαθε να επικοινωνεί διαφορετικά με τα παιδιά της. «Ανακάλυψα ότι εγώ είχα το πρόβλημα, αν μπορούμε να το πούμε. Ήμουν καταπιεστική μητέρα. Όταν λέω ότι ήμουν καταπιεστική, είναι ότι έβαζα τα όρια, αλλά όχι ότι δεν θα βγούνε. Ήταν η υπερπροστασία μου. Είχα πει ότι νιώθω την ψυχή μου στεγνή, ότι έχω δώσει πολύ από μένα και μου τελειώνουν τα αποθέματα. Θέλεις να αποφύγεις τα λάθη των γονιών σου και τελικά κάνεις χειρότερα. Με βοήθησε όμως να ανοίξω καινούριο δίαυλο επικοινωνίας με τα παιδιά μου», σημείωσε.
Η Λένα Μαντά αναφέρθηκε επίσης στις δύσκολες στιγμές της προσωπικής της ζωής, όπως η ασθένεια του συζύγου της, και πώς αυτές επηρέασαν την ψυχολογία της. «Την χρονιά που αρρώστησε ο Γιώργος και ήταν με το οξυγόνο, "κρεμάστηκα" πάνω στην ψυχολόγο μου. Τον κουβαλάω πάρα πολύ μέσα μου, δεν βγαίνει εύκολα. Μετά από 15 μήνες, το μόνο που λέω είναι ότι ζω την κάθε μέρα με προσπάθεια», είπε κλείνοντας.
