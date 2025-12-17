Μαρία Αλιφέρη για Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Ένας γενναιόδωρος συνάδελφος και πάνω απ' όλα ένας σπάνιος άνθρωπος
Η ηθοποιός αποχαιρέτησε τον συνάδελφό της με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Προχωρώντας σε μια ανάρτηση στα social media τίμησε τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ η Μαρία Αλιφέρη. Στη δημοσίευσή της στο Facebook επαίνεσε τον ηθοποιό, που πέθανε από καρκίνο σε ηλικία 73 ετών, τόσο για τη δράση του ως ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας και θεατρικός παραγωγός, αλλά και ως οικογενειάρχη και άνθρωπο.
«Αλμπέρτο μου, ακριβέ μου φίλε, το "φευγιό" σου δυσκολεύει πολύ τα λόγια μου. Ήσουνα πάντα ένας εξαιρετικός οικογενειάρχης, σπουδαίος ηθοποιός, εκλεκτός σκηνοθέτης, ευφάνταστος συγγραφέας, υπεύθυνος θεατρικός παραγωγός και διευθυντής Δραματικής Σχολής, γενναιόδωρος συνάδελφος και πάνω απ' όλα, σπάνιος άνθρωπος», έγραψε στην ανάρτησή της.
Κλείνοντας τη δημοσίευση μέσα από την οποία αποχαιρέτησε τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ, η Μαρία Αλιφέρη πρόσθεσε: «Η Μαρία το στήριγμά σου, η Σάρα η κόρη σου η αδυναμία σου, ο Λέων ο γιος σου το λεβεντόπαιδο και όλοι εμείς που σε αγαπήσαμε, σε αγκαλιάζουμε με πολύ φως για να είναι το καινούργιο σου ταξίδι ολοφώτεινο και καθάριο όπως και όλη σου η εδώ ζωή. Καλή σου ξεκούραση Αλμπέρτο μου, ακριβέ μου φίλε και αδερφέ».
Η ανάρτηση της Μαρίας Αλιφέρη
