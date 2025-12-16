Αλμπέρτο Εσκενάζυ, o ωραίος της σκηνής και της οθόνης που έβαλε την οικογένεια πάνω από την καριέρα

Με την Λουκία Παπαδάκη στην παράσταση «Συλλέκτης αγγέλων»

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζι το 2019 στην παράσταση «Ο γέρος του Μοριά»

Το 2023 ανέβασε την παράσταση «Κεραυνός»

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ με την Κοραλία Καράντη στο «Φως του αυγερινού»

Ο Αλμπέρτο Εσκεβάζυ με την Όλγα Καρλάτου στην ταινία «Έξοδος κινδύνου» του Φώσκολου

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ με την σύζυγο και την κόρη του

Παρότι διέθετε όλα τα εφόδια δεν θέλησε να παραμείνει στις μεγάλες θεατρικές σκηνές, διεκδικώντας πρωταγωνιστικούς ρόλους. Το θέατρο όμως δεν το εγκατέλειψε γιατί ήταν μια τέχνη που αγαπούσε βαθιά και ουσιαστικά. Γι' αυτό από το 2001 κι έπειτα χάραξε την προσωπική του διαδρομή μέσα από «», που ο ίδιος ίδρυσε, ανεβάζοντας πλήθος έργων, πολλά από τα οποία μάλιστα είχε γράψει ο ίδιος καθώς ασχολήθηκε εντατικά και με τη συγγραφή, μεταξύ των οποίων τα «Δεν υπάρχει ρόλος για σάς» (2025), «Στέλλα Βιολάντη» (2024), «Κεραυνός» (2023), «Συλλέκτης Αγγέλων» (2022), «Ο γέρος του Μοριά» (2021),«Πλούτος» (2019).Παράλληλα με τη θεατρική του ομάδα, μάλιστα, έστησε, το 2007, και μια δραματική σχολή, την οποία όμως αναγκάστηκε να κλείσει το 2011 λόγω οικονομικών προβλημάτων.Η αρχή της καριέρας του Αλμπέρτο Εσκενάζυ συνέπεσε με την άνθιση της Κρατικής Τηλεόρασης και τις πρώτες επιτυχημένες σειρές σε αρκετές από τις οποίες είχε την τύχη να συμμετάσχει. Η αρχή έγινε το 1978 με την αστυνομική σειρά αυτοτελών επεισοδίων «». Το 1979 έπαιξε στον «», στο πλευρό του σπουδαίου Βασίλη Διαμαντόπουλου, ενώ ακολούθησε, το 1980, η».Το σίριαλ ωστόσο με το οποίο ταυτίστηκε απόλυτα και εκτόξευσε την καριέρα του ήταν το θρυλικό «», όπου πρωταγωνιστούσε μαζί με την Κοραλία Καράντη. Οι παλαιότεροι, μάλιστα, δεν θα ξεχάσουν τη βραδιά εκείνη του Φεβρουαρίου του 1981, που κατά τη διάρκεια της προβολής ενός επεισοδίου, χτύπησε ένας από τους πιο ισχυρούς σεισμούς που έχουν ποτέ γίνει στην Ελλάδα, βγάζοντας όλους τους κατοίκους της Αθήνας έντρομους στους δρόμους.Η τηλεόραση ήταν ένας χώρος στον οποίο εργάστηκε κατεξοχήν ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ καθώς, στο πέρασμα των δεκαετιών, τον είδαμε σε αρκετές σειρές, κρατικών αλλά και ιδιωτικών καναλιών, μεταξύ των οποίων και τα «Τμήμα Ηθών», «Ματωμένα χώματα», «Καλημέρα Ζωή», «Αγγελική», «Για μια θέση στον ήλιο», «Καρτ ποστάλ», «IQ 160» κ.α.Κινηματογράφο δεν έκανε πολύ, συνειδητά, όπως είχε εξομολογηθεί ο ίδιος: «Εγώ έχω κάνει πολύ λίγο κινηματογράφο. Εκεί η εμφάνιση μου λειτούργησε αρνητικά, γιατί όσοι με φώναζαν για ταινίες, δεν θα πω ονόματα, με θέλανε γυμνό. Έλεγα όχι και τελικά δεν μου βγήκε σε καλό, αν σκεφτούμε πως έχω κάνει πέντε – έξι μόνο μεγάλου μήκους ταινίες. Με τον Θωμόπουλο, με τον Γρηγοράτο και με κάποιους άλλους…Ντυμένος, όμως, διότι αν έπαιζα γυμνός, θα είχα κάνει τριάντα ταινίες»Κατά έναν περίεργο τρόπο ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ δεν επιχείρησε ποτέ να εξαργυρώσει την αναμφισβήτητη ομορφιά του. Δεν καβάλησε το καλάμι του... ωραίου στα νιάτα του, όπως θα περίμενε κανείς, αντιθέτως, κάποιες φορές θεωρούσε την ομορφιά εμπόδιο σε αυτά που πραγματικά ήθελε να κάνει: «Ευτυχώς που δεν έβλεπα τον εαυτό μου στον καθρέφτη, θα είχα καταστρέψει τη ζωή μου. Δεν ξέρω τι βλέπουν οι άλλοι, το θέμα είναι τι βλέπεις εσύ. Ο εαυτός σου είναι ο εαυτός σου και αυτό που βλέπουν οι άλλοι είναι αυτό που θέλουν να δουν. Έβλεπα τον εαυτό μου και έλεγα γιατί ασχολούνται όλοι μαζί σου... και έτσι γλίτωσα. Τότε δεν είχα πολλές εμπειρίες, γνώσεις, είχα μία αχαλίνωτη φαντασία. Ήμουν ένας αγωνιστής της ζωής, δεν με ενδιέφερε το ότι ήμουν ωραίος. Ντρεπόμουν όταν με έβλεπα στα περιοδικά» έλεγε το 2022, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.Κάπως έτσι λοιπόν, σε ηλικία μόλις 28 ετών, σε μια εποχή που τα απανταχού θηλυκά παραληρούσαν στο πέρασμά του, και οι φωτογραφίες τους κοσμούσαν τα εξώφυλλα των περιοδικών, πήρε την απόφαση να παντρευτεί την 19χρονη Μαίρη, στο πρόσωπο της οποίας συνάντησε τον έρωτα, την αγάπη, την συντροφικότητα, την μητέρα των παιδιών του. Έδεσαν λοιπόν τις ζωές τους, απέκτησαν δύο υπέροχα παιδιά, τον Λέοντα και τη Σάρα, και πορεύτηκαν, όλοι μαζί, αχώριστοι στο χρόνο, μέχρι την τελευταία του πνοή, την οποία άφησε ξημερώματα Δευτέρας, στο ογκολογικό νοσοκομείο Άγιοι Ανάργυροι.«Ήθελα να κάνω οικογένεια, ήθελα παιδιά. Το μυστικό της οικογένειας είναι η αγάπη» συνήθιζε να λέει ο ίδιος με νόημα. Κι αυτή την αγάπη την έδωσε απλόχερα αλλά και την γεύτηκε μέσα στην οικογένειά του την οποία θεωρούσε πάντα ως τη βασική προτεραιότητα και τη μεγαλύτερη επιτυχία της ζωής του.