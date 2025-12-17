Ιωάννης Απέργης για Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Παράδειγμα οικογενειάρχη, ακούραστος δουλευταράς μέχρι το τέλος
Ιωάννης Απέργης για Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Παράδειγμα οικογενειάρχη, ακούραστος δουλευταράς μέχρι το τέλος
Στα πρώτα μας βήματα ως παραγωγός μας έμαθες να σεβόμαστε τη δουλειά μας, ανέφερε για τον ηθοποιό
Με μια ανάρτηση στα social media είπε το δικό του «αντίο» στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ ο Ιωάννης Απέργης.
Αφού δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στο Instagram, ο ηθοποιός έκανε λόγο για «παράδειγμα οικογενειάρχη» και υπογράμμισε την όρεξή του για δουλειά μέχρι το τέλος. Επίσης, ο Ιωάννης Απέργης μοιράστηκε μια συμβουλή που του είχε δώσει στα πρώτα του βήματα ο Αλμπέρτο Εκενάζυ που έφυγε από τη ζωή στα 73 του χρόνια από καρκίνο τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου.
Αποχαιρετώντας τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ έγραψε στη δημοσίευσή του: «Θα μπορούσαμε όλοι μας να μιλάμε ώρες για σένα, αλλά θα σταθώ σε δυο πράγματα: Παράδειγμα οικογενειάρχη με δύο υπέροχα παιδιά και μια κυρία Μαίρη βράχος δίπλα σου! Ακούραστος δουλευταράς μέχρι το τέλος! Δεν είχες κανέναν ανάγκη! Στα πρώτα μας βήματα ως παραγωγός, μας έμαθες να σεβόμαστε τη δουλειά μας, να είμαστε εργάτες πρώτα και όχι ντίβες, ''πρώτα κουβάλημα μας έλεγες και μετά τα φώτα και η λάμψη της σκηνής, μόνο έτσι θα εκτιμήσεις ότι σου έρθει στην πορεία σου''.
Δείτε την ανάρτησή του
Αφού δημοσίευσε μια κοινή τους φωτογραφία στο Instagram, ο ηθοποιός έκανε λόγο για «παράδειγμα οικογενειάρχη» και υπογράμμισε την όρεξή του για δουλειά μέχρι το τέλος. Επίσης, ο Ιωάννης Απέργης μοιράστηκε μια συμβουλή που του είχε δώσει στα πρώτα του βήματα ο Αλμπέρτο Εκενάζυ που έφυγε από τη ζωή στα 73 του χρόνια από καρκίνο τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου.
Αποχαιρετώντας τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ έγραψε στη δημοσίευσή του: «Θα μπορούσαμε όλοι μας να μιλάμε ώρες για σένα, αλλά θα σταθώ σε δυο πράγματα: Παράδειγμα οικογενειάρχη με δύο υπέροχα παιδιά και μια κυρία Μαίρη βράχος δίπλα σου! Ακούραστος δουλευταράς μέχρι το τέλος! Δεν είχες κανέναν ανάγκη! Στα πρώτα μας βήματα ως παραγωγός, μας έμαθες να σεβόμαστε τη δουλειά μας, να είμαστε εργάτες πρώτα και όχι ντίβες, ''πρώτα κουβάλημα μας έλεγες και μετά τα φώτα και η λάμψη της σκηνής, μόνο έτσι θα εκτιμήσεις ότι σου έρθει στην πορεία σου''.
Δείτε την ανάρτησή του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα