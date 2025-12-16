Η Κιμ Καρντάσιαν πόζαρε με την Πάρις Χίλτον 17 χρόνια μετά την κόντρα τους
Η Κιμ Καρντάσιαν πόζαρε με την Πάρις Χίλτον 17 χρόνια μετά την κόντρα τους
Οι δύο τους φωτογραφήθηκαν χαμογελαστές σε χριστουγεννιάτικο πάρτι
Με την Πάρις Χίλτον πόζαρε η Κιμ Καρντάσιαν, 17 χρόνια μετά την κόντρα που είχε ξεσπάσει ανάμεσά τους. Οι δύο γυναίκες πόζαραν μαζί σε χριστουγεννιάτικο πάρτι με πολλούς επώνυμους καλεσμένους, επιβεβαιώνοντας ότι οι εντάσεις που κάποτε σημάδεψαν τη σχέση τους, ανήκουν πια στο παρελθόν.
Η διάσημη τηλεπερσόνα ανέβασε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου φωτογραφίες από τη βραδιά στο Instagram, επιλέγοντας ένα μαύρο σύνολο με ανοιχτό ντεκολτέ, ενώ η Πάρις Χίλτον εμφανίστηκε σε κόκκινο βελούδινο μίνι φόρεμα. Στην ανάρτηση που έκανε η Κιμ Καρντάσιαν πρόσθεσε στη λεζάντα μια μαύρη καρδιά, με την Πάρις Χίλτον σχολίασε «η καλύτερη», δείχνοντας πως η σχέση τους έχει αναθερμανθεί.
Δείτε την ανάρτησή της
Οι δύο σταρ γνωρίζονται από μικρές, ενώ η πορεία της Κιμ προς τη δημοσιότητα συνδέθηκε, σε ένα πρώτο στάδιο, με την επαγγελματική της σχέση με την Πάρις. Αρχικά, η Πάρις Χίλτον ήταν πελάτισσά της, πριν ακολουθήσουν τηλεοπτικές εμφανίσεις στο «The Simple Life».
Η φιλία τους, ωστόσο, έχει περάσει από αρκετές διακυμάνσεις. Το 2008 είχε συζητηθεί όταν η Πάρις Χίλτον είχε κάνει υποτιμητικό σχόλιο για τα οπίσθια της Κιμ Καρντάσιαν, λέγοντας ότι «μοιάζουν με cottage cheese μέσα σε μια μεγάλη σακούλα σκουπιδιών», φράση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ρήξη στη σχέση τους. Παρότι στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη, η απόσταση φάνηκε να μεγαλώνει, με την Κιμ να δηλώνει το 2011 ότι οι δύο τους «είχαν απομακρυνθεί» και ότι «δεν μιλάνε», σημειώνοντας πως κάποια στιγμή «μεγαλώνεις και καταλαβαίνεις ότι δεν είστε τόσο ίδιοι όσο νόμιζες».
Παρά την απόσταση που κράτησαν η μία από την άλλη, οι δύο τους έκαναν μερικές κοινές εμφανίσεις τα επόμενα χρόνια. Η Πάρις Χίλτον είχε πει το 2015 ότι γνωρίζονται από παιδιά και ότι «πάντα ήταν φίλες», ενώ είχε δηλώσει ότι είναι «περήφανη» για όσα έχει πετύχει η Κιμ. Από την πλευρά της, η Κιμ Καρντάσιαν είχε αναγνωρίσει δημόσια πως η Χίλτον έπαιξε σημαντικό ρόλο στα πρώτα βήματα της καριέρας της, λέγοντας: «Μου έδωσε κυριολεκτικά μια καριέρα, και το αναγνωρίζω απόλυτα».
Η διάσημη τηλεπερσόνα ανέβασε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου φωτογραφίες από τη βραδιά στο Instagram, επιλέγοντας ένα μαύρο σύνολο με ανοιχτό ντεκολτέ, ενώ η Πάρις Χίλτον εμφανίστηκε σε κόκκινο βελούδινο μίνι φόρεμα. Στην ανάρτηση που έκανε η Κιμ Καρντάσιαν πρόσθεσε στη λεζάντα μια μαύρη καρδιά, με την Πάρις Χίλτον σχολίασε «η καλύτερη», δείχνοντας πως η σχέση τους έχει αναθερμανθεί.
Δείτε την ανάρτησή της
Οι δύο σταρ γνωρίζονται από μικρές, ενώ η πορεία της Κιμ προς τη δημοσιότητα συνδέθηκε, σε ένα πρώτο στάδιο, με την επαγγελματική της σχέση με την Πάρις. Αρχικά, η Πάρις Χίλτον ήταν πελάτισσά της, πριν ακολουθήσουν τηλεοπτικές εμφανίσεις στο «The Simple Life».
Η φιλία τους, ωστόσο, έχει περάσει από αρκετές διακυμάνσεις. Το 2008 είχε συζητηθεί όταν η Πάρις Χίλτον είχε κάνει υποτιμητικό σχόλιο για τα οπίσθια της Κιμ Καρντάσιαν, λέγοντας ότι «μοιάζουν με cottage cheese μέσα σε μια μεγάλη σακούλα σκουπιδιών», φράση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ρήξη στη σχέση τους. Παρότι στη συνέχεια ζήτησε συγγνώμη, η απόσταση φάνηκε να μεγαλώνει, με την Κιμ να δηλώνει το 2011 ότι οι δύο τους «είχαν απομακρυνθεί» και ότι «δεν μιλάνε», σημειώνοντας πως κάποια στιγμή «μεγαλώνεις και καταλαβαίνεις ότι δεν είστε τόσο ίδιοι όσο νόμιζες».
Παρά την απόσταση που κράτησαν η μία από την άλλη, οι δύο τους έκαναν μερικές κοινές εμφανίσεις τα επόμενα χρόνια. Η Πάρις Χίλτον είχε πει το 2015 ότι γνωρίζονται από παιδιά και ότι «πάντα ήταν φίλες», ενώ είχε δηλώσει ότι είναι «περήφανη» για όσα έχει πετύχει η Κιμ. Από την πλευρά της, η Κιμ Καρντάσιαν είχε αναγνωρίσει δημόσια πως η Χίλτον έπαιξε σημαντικό ρόλο στα πρώτα βήματα της καριέρας της, λέγοντας: «Μου έδωσε κυριολεκτικά μια καριέρα, και το αναγνωρίζω απόλυτα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα