Μάριος Φραγκούλης: Θέλω πάρα πολύ να γίνω ανάδοχος γονέας γιατί και εγώ στην ουσία είμαι υιοθετημένος

Συγκεκριμένα για την υιοθεσία, ανέφερε: «Σίγουρα θέλω πάρα πολύ να γίνω ανάδοχος γονέας, γιατί και εγώ στην ουσία είμαι υιοθετημένο παιδί. Δηλαδή η θεία μου, η αδερφή της μητέρας μου, με υιοθέτησε από 4,5 χρονών. Έφυγα από τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, τον αδερφό μου, που ήταν ο καλύτερός μου φίλος, και ήρθα στην Ελλάδα και δεν μιλούσα ούτε καν ελληνικά. Η θεία μου ήταν μία αγία γυναίκα. Ήταν ένας άνθρωπος που στη γειτονιά μας, αν έβρισκε ένα γατάκι, ένα σκυλάκι, το έπαιρνε σπίτι. Υπήρχαν περίοδοι, βέβαια, που είχαμε έξι σκυλάκια, έξι γατάκια, παπαγαλάκια. Έχω συγχωρέσει τους γονείς μου και έχω αποδεχτεί ότι αυτή ήταν η παιδική μου ζωή. Ότι αυτή ήταν η ζωή που επέλεξα, η ζωή που μου έστειλε το κάρμα το δικό μου».





Στη συνέχεια, μιλώντας για τις παραπάνω δυσκολίες, τόνισε πως η μουσική ήταν εκείνη που τον «έσωσε» και μέχρι και σήμερα λειτουργεί σαν λύτρωση για εκείνον. «Όλο αυτό μου έδωσε δύναμη, γιατί τον πρώτο καιρό φυσικά για ένα μεγάλο διάστημα δεν μπορούσα καν να μιλήσω. Το μόνο πράγμα που μπορούσε να με σώσει ήταν η φωνή μου, ήταν το τραγούδι. Και ακόμα και τώρα όταν βρίσκομαι στη σκηνή αισθάνομαι ότι λυτρώνομαι, ότι βρίσκω έναν τρόπο να επικοινωνήσω με τον κόσμο», μοιράστηκε.



Με αφορμή το γεγονός πως πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, ρωτήθηκε για την αγαπημένη του παιδική ανάμνηση, με τον ερμηνευτή να αποκαλύπτει: «Τα πιο αγαπημένα μου Χριστούγεννα ήταν πάντα όταν ήμουν με τη θεία και τον θείο, σε μικρή ηλικία, γιατί πάντα έπαιρνα τα αγαπημένα μου δώρα. Γιατί ήξεραν, φυσικά, ότι ο Άγιος Βασίλης θα μου έφερνε τα αγαπημένα μου δώρα. Γιατί πάντα με ρωτούσαν “τι θα ήθελες φέτος να σου φέρει ο Άγιος Βασίλης;”. Βέβαια εγώ πάντα πίστευα στον Άγιο Βασίλη. Ακόμα πιστεύω πρέπει να σου πω».