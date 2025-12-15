Μάριος Φραγκούλης: Θέλω πάρα πολύ να γίνω ανάδοχος γονέας γιατί και εγώ στην ουσία είμαι υιοθετημένος
Μάριος Φραγκούλης: Θέλω πάρα πολύ να γίνω ανάδοχος γονέας γιατί και εγώ στην ουσία είμαι υιοθετημένος
Έχω συγχωρέσει τους γονείς μου, είπε ο ερμηνευτής για την οικογένειά του
Ανάδοχος γονέας θα ήθελε να γίνει ο Μάριος Φραγκούλης. Ο ερμηνευτής εξήγησε πως αυτή η επιθυμία προέκυψε από όσα έζησε στην παιδική του ηλικία. Τον ίδιο είχε υιοθετήσει η θεία του και έκτοτε μεγάλωσε μαζί της. Το γεγονός αυτό τον στιγμάτισε, ωστόσο του έδωσε δύναμη να προχωρήσει και να πετύχει στη ζωή του.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται», ο Μάριος Φραγκούλης μίλησε για τα χρόνια που πέρασε στο πλευρό της θείας του, αποκαλύπτοντας και την αγαπημένη του παιδική ανάμνηση, ενώ αναφέρθηκε και στον τρόπο που διαχειρίστηκε το γεγονός πως απομακρύνθηκε από τους γονείς του και τον αδερφό του.
Συγκεκριμένα για την υιοθεσία, ανέφερε: «Σίγουρα θέλω πάρα πολύ να γίνω ανάδοχος γονέας, γιατί και εγώ στην ουσία είμαι υιοθετημένο παιδί. Δηλαδή η θεία μου, η αδερφή της μητέρας μου, με υιοθέτησε από 4,5 χρονών. Έφυγα από τη μητέρα μου, τον πατέρα μου, τον αδερφό μου, που ήταν ο καλύτερός μου φίλος, και ήρθα στην Ελλάδα και δεν μιλούσα ούτε καν ελληνικά. Η θεία μου ήταν μία αγία γυναίκα. Ήταν ένας άνθρωπος που στη γειτονιά μας, αν έβρισκε ένα γατάκι, ένα σκυλάκι, το έπαιρνε σπίτι. Υπήρχαν περίοδοι, βέβαια, που είχαμε έξι σκυλάκια, έξι γατάκια, παπαγαλάκια. Έχω συγχωρέσει τους γονείς μου και έχω αποδεχτεί ότι αυτή ήταν η παιδική μου ζωή. Ότι αυτή ήταν η ζωή που επέλεξα, η ζωή που μου έστειλε το κάρμα το δικό μου».
Στη συνέχεια, μιλώντας για τις παραπάνω δυσκολίες, τόνισε πως η μουσική ήταν εκείνη που τον «έσωσε» και μέχρι και σήμερα λειτουργεί σαν λύτρωση για εκείνον. «Όλο αυτό μου έδωσε δύναμη, γιατί τον πρώτο καιρό φυσικά για ένα μεγάλο διάστημα δεν μπορούσα καν να μιλήσω. Το μόνο πράγμα που μπορούσε να με σώσει ήταν η φωνή μου, ήταν το τραγούδι. Και ακόμα και τώρα όταν βρίσκομαι στη σκηνή αισθάνομαι ότι λυτρώνομαι, ότι βρίσκω έναν τρόπο να επικοινωνήσω με τον κόσμο», μοιράστηκε.
Με αφορμή το γεγονός πως πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, ρωτήθηκε για την αγαπημένη του παιδική ανάμνηση, με τον ερμηνευτή να αποκαλύπτει: «Τα πιο αγαπημένα μου Χριστούγεννα ήταν πάντα όταν ήμουν με τη θεία και τον θείο, σε μικρή ηλικία, γιατί πάντα έπαιρνα τα αγαπημένα μου δώρα. Γιατί ήξεραν, φυσικά, ότι ο Άγιος Βασίλης θα μου έφερνε τα αγαπημένα μου δώρα. Γιατί πάντα με ρωτούσαν “τι θα ήθελες φέτος να σου φέρει ο Άγιος Βασίλης;”. Βέβαια εγώ πάντα πίστευα στον Άγιο Βασίλη. Ακόμα πιστεύω πρέπει να σου πω».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρθηκε στο νέο χριστουγεννιάτικο τραγούδι που κυκλοφόρησε, καθώς και στην περιοδεία του: «Το χριστουγεννιάτικο τραγούδι και η περιοδεία είναι μια ιδέα που είχε ο Γιώργος Περρής, γιατί εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε κάνει δύο πολύ μεγάλες περιοδείες σε όλη την Ελλάδα. Φέτος, τον Αύγουστο, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει "Μάριε, πρέπει να κάνουμε φέτος παραστάσεις". Ήθελα να λείπω φέτος. Μου λέει "και έχω και κάτι άλλο στο μυαλό μου, θέλω να γράψουμε ένα τραγούδι". Μου άρεσε η ιδέα να γράψουμε ένα τραγούδι για τον Άγιο Βασίλη και για τον Ρούντολφ το ελαφάκι με την κόκκινη μύτη και βγήκε το τραγούδι "Mary Mary Ho"».
Τέλος, αναφερόμενος στην καλλιτεχνική του πορεία, τόνισε: «Είναι απελευθέρωση το να μη χωράς καλλιτεχνικά σε έναν ορισμό. Γιατί παλιά μου λέγανε "πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης". Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κερδίσεις τη ζωή και πιστεύω ότι μέσα από το θέατρο και το τραγούδι έχω κερδίσει πολλά πράγματα στη ζωή και αισθάνομαι πολύ πλούσιος».
