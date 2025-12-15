Κάρμεν Ρουγγέρη για τον θάνατο του Ανδρέα Κουλουμπή: Έκανα την απώλεια δημιουργικότητα
Ήμουν με έναν υπέροχο άνθρωπο 57 χρόνια, ήταν τέλειος πατέρας, ανέφερε για τον σύζυγό της
Για τον σύζυγό της και την απώλειά του πριν από περίπου ένα χρόνο μίλησε η Κάρμεν Ρουγγέρη, αναφερόμενη στον χαρακτήρα του αλλά και στη συμπεριφορά του απέναντι στην κόρη που είχαν αποκτήσει μαζί και προς του συνεργάτες του.
Η ηθοποιός και συγγραφέας βρέθηκε ως καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου και εξομολογήθηκε πως ο θάνατος του Ανδρέα Κουλουμπή της στοίχισε, όμως η δουλειά της την έσωσε με έναν τρόπο, καθώς την έκανε να ξεχνιέται.
Η 81χρονη δήλωσε τυχερή που έζησε δίπλα στον βαρύτονο της Εθνικής Λυρικής σκηνής για 57 ολόκληρα χρόνια: «Είναι μεγάλη απώλεια. Παίζω το "Παιχνίδι της Χαράς". Είναι ένα παιχνίδι της σκέψης, πώς μπορείς να ξεπερνάς τις στενοχώριες και να προχωράς. Συγκλονιστικό έργο. Το παίζω όλη μου τη ζωή, χωρίς να το ξέρω. Σκέφτεσαι τα θετικά. Δηλαδή, αυτό σκέφτομαι πάντοτε, ότι υπάρχουν άνθρωποι που παντρεύονται, είναι ερωτευμένοι και την άλλη μέρα γίνεται ένα δυστύχημα και χάνονται. Εγώ ήμουν πολύ τυχερή. Ήμουν με έναν υπέροχο άνθρωπο 57 χρόνια. Οπότε αυτό είναι το παιχνίδι. 57 χρόνια… Κατάλαβες… Λες "ήμουν τυχερή". Γιατί ούτως ή άλλως, όλοι θα πεθάνουμε. Έτσι δεν είναι; Είναι πολλά χρόνια. Ήμουν φανατική του θαυμάστρια. Πάντα. Κοίταξε, είναι πολύ σημαντικό το να θαυμάζεις τον άνθρωπό σου. Πολύ σημαντικό. Ήταν κι ένας υπέροχος, ταπεινός άνθρωπος, ενώ ήτανε πολύ μεγάλο όνομα και μπορούσε να έχει κάνει τη μεγαλύτερη καριέρα του κόσμου, δεν έχει ξαναβγεί».
Στη συνέχεια πρόσθεσε για το ήθος και για τον χαρακτήρα του: «Αλλά ήταν ένας άνθρωπος πολύ της οικογένειας. Πάντοτε ήταν με το βιβλίο του. Διάβαζε και ήταν και μια κινητή βιβλιοθήκη. Δηλαδή εγώ δεν χρειαζόταν να ανοίξω τίποτα. Τον ρωτούσα και μου απαντούσε αμέσως, ό,τι ήθελα. Ήξερε τα πάντα. Μελετούσε συνέχεια. Κάθε μέρα διάβαζε. Ήταν υπέροχος άνθρωπος. Και πολύ καλός πατέρας. Ένας τέλειος καλλιτέχνης. Τον θυμάμαι πάντα στο τέλος, όταν χαιρετούσε, που τον λάτρευε ο κόσμος, χαιρετούσε και εκείνους που κάθονταν ψηλά στη Λυρική σκηνή που πλήρωναν πέντε δραχμές εισιτήριο. Πολύ ταπεινός άνθρωπος. Όσο πιο μεγάλος είσαι, τόσο πιο ταπεινός πρέπει να είσαι. Έτσι δεν είναι;».
«Στη Λυρική σκηνή ήταν κάποτε πρόεδρος των εργαζομένων και είχε πετύχει να παίρνουν όλοι τον ίδιο μισθό γιατί έλεγε "όλοι έχουμε το ίδιο στομάχι". Καταπληκτικό. Βέβαια υπήρχαν και συνάδελφοι που θύμωναν», αποκάλυψε ακόμη.
Για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την απώλειά του, ανέφερε στο τέλος: «Την απώλεια την έκανα δημιουργικότητα. Ευτυχώς έχω αυτό που κάνω τώρα με τα παιδιά, που το κάνω εδώ και 30 χρόνια. Είναι η χαρά της δημιουργίας. Δεν θα μπορούσα να είμαι στο σπίτι, θα τρελαινόμουν σίγουρα. Η δουλειά μου, μου δίνει πολλή χαρά και ξεχνιέμαι σε άλλα πράγματα».
