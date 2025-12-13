Η τεταμένη στιγμή ανάμεσα στον Τζέικομπ Ελόρντι και φωτογράφο: Μου το κάνετε πραγματικά πολύ δύσκολο να ζήσω
Η τεταμένη στιγμή ανάμεσα στον Τζέικομπ Ελόρντι και φωτογράφο: Μου το κάνετε πραγματικά πολύ δύσκολο να ζήσω
«Τζέικομπ, σε αγαπάμε», είπε παπαράτσι στον ηθοποιό με εκείνον να απαντά «Εγώ δεν σας αγαπώ»
Μια τεταμένη στιγμή καταγράφηκε με τον Τζέικομπ Ελόρντι και έναν φωτογράφο με το σχετικό κλιπ να κυκλοφορεί ατα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ο 28χρονος ηθοποιός βρέθηκε στο Παρίσι την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου και ένας παπαράτσι τον εντόπισε στον σταθμό Gare du Nord, όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο. Παρότι ο σταρ προσπαθούσε να κρατήσει χαμηλό προφίλ, έγινε αντιληπτός. «Τζέικομπ, σε αγαπάμε», του είπε εκείνος.
Τότε ο ηθοποιός, αφού έβγαλε το ακουστικό από τα αυτιά του απάντησε: «Μου το κάνετε πραγματικά πολύ δύσκολο να ζήσω». Ο φωτογράφος επανέλαβε την ίδια φράση, με τον Τζέικομπ Ελόρντι να λέει: «Εγώ δεν σας αγαπώ. Μου το κάνετε πραγματικά πολύ δύσκολο να ζήσω».
Δείτε το βίντεο
Ο 28χρονος ηθοποιός βρέθηκε στο Παρίσι την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου και ένας παπαράτσι τον εντόπισε στον σταθμό Gare du Nord, όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο. Παρότι ο σταρ προσπαθούσε να κρατήσει χαμηλό προφίλ, έγινε αντιληπτός. «Τζέικομπ, σε αγαπάμε», του είπε εκείνος.
Τότε ο ηθοποιός, αφού έβγαλε το ακουστικό από τα αυτιά του απάντησε: «Μου το κάνετε πραγματικά πολύ δύσκολο να ζήσω». Ο φωτογράφος επανέλαβε την ίδια φράση, με τον Τζέικομπ Ελόρντι να λέει: «Εγώ δεν σας αγαπώ. Μου το κάνετε πραγματικά πολύ δύσκολο να ζήσω».
Δείτε το βίντεο
View this post on Instagram
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα