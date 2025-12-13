Η τεταμένη στιγμή ανάμεσα στον Τζέικομπ Ελόρντι και φωτογράφο: Μου το κάνετε πραγματικά πολύ δύσκολο να ζήσω
Η τεταμένη στιγμή ανάμεσα στον Τζέικομπ Ελόρντι και φωτογράφο: Μου το κάνετε πραγματικά πολύ δύσκολο να ζήσω

«Τζέικομπ, σε αγαπάμε», είπε παπαράτσι στον ηθοποιό  με εκείνον να απαντά «Εγώ δεν σας αγαπώ»

Η τεταμένη στιγμή ανάμεσα στον Τζέικομπ Ελόρντι και φωτογράφο: Μου το κάνετε πραγματικά πολύ δύσκολο να ζήσω
Μια τεταμένη στιγμή καταγράφηκε με τον Τζέικομπ Ελόρντι και έναν φωτογράφο με το σχετικό κλιπ να κυκλοφορεί ατα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 28χρονος ηθοποιός βρέθηκε στο Παρίσι την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου και ένας παπαράτσι τον εντόπισε στον σταθμό Gare du Nord, όπως φαίνεται στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο. Παρότι ο σταρ προσπαθούσε να κρατήσει χαμηλό προφίλ, έγινε αντιληπτός. «Τζέικομπ, σε αγαπάμε», του είπε εκείνος.

Τότε ο ηθοποιός, αφού έβγαλε το ακουστικό από τα αυτιά του απάντησε: «Μου το κάνετε πραγματικά πολύ δύσκολο να ζήσω». Ο φωτογράφος επανέλαβε την ίδια φράση, με τον Τζέικομπ Ελόρντι να λέει: «Εγώ δεν σας αγαπώ. Μου το κάνετε πραγματικά πολύ δύσκολο να ζήσω».

Δείτε το βίντεο

View this post on Instagram

A post shared by Gedeon Taieb (@taieb_gedeon)

