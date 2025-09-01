Τζέικομπ Ελόρντι: Η αντιπαράθεσή του με σωματοφύλακα στο Φεστιβάλ Βενετίας - «Μη μου λες τι να κάνω»
GALA
Τζέικομπ Ελόρντι Φεστιβάλ Βενετίας

Τζέικομπ Ελόρντι: Η αντιπαράθεσή του με σωματοφύλακα στο Φεστιβάλ Βενετίας - «Μη μου λες τι να κάνω»

Ένταση σημειώθηκε ανάμεσα στον 28χρονο ηθοποιό και τον υπάλληλό του, ενώ τραβούσε φωτογραφίες με τους θαυμαστές του

Τζέικομπ Ελόρντι: Η αντιπαράθεσή του με σωματοφύλακα στο Φεστιβάλ Βενετίας - «Μη μου λες τι να κάνω»
Μία έντονη διαμάχη με έναν υπάλληλο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας είχε ο Τζέικομπ Ελόρντι, όπως αποτυπώθηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok την Κυριακή, 31 Αυγούστου.

Το περιστατικό σημειώθηκε, ενώ ο 28χρονος ηθοποιός χαιρετούσε θαυμαστές στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Frankenstein». Στο βίντεο, ο Τζέικομπ Ελόρντι πρώτα φαίνεται να μιλά με έναν άνδρα, ο οποίος από όσο λέει εκείνος που τράβηξε το βίντεο, ήταν «σωματοφύλακας», ενώ στη συνέχεια, πλησιάζει περισσότερο τους θαυμαστές για να φωτογραφηθεί μαζί τους.

Δείτε το βίντεο
@mancrushdaily

and he was so nice, took photo with everyone he can, he is so sexy and nice please😮‍💨🥺 #actor #man #crush #celebritycrush #celebrity #handsomeboy #hot #viralvideo #jacobelordi #boy #foryou

♬ suono originale - Hot Male Celebs😮‍💨🫦
«Θα βγάλουμε μια φωτογραφία εδώ», λέει στη συνέχεια στον υπάλληλο του φεστιβάλ, πριν ποζάρει με αρκετούς από τους θαυμαστές του. Στη συνέχεια, με εμφανή την ενόχλησή του, του απηύθυνε ξανά τον λόγο: «Μην μου λες ποτέ τι να κάνω».

Το UsWeekly επικοινώνησε με εκπρόσωπο του ηθοποιού για σχόλιο, χωρίς να υπάρχει ακόμα επίσημη απάντηση. Παρά το περιστατικό, εκείνος που ανάρτησε το βίντεο τόνισε πως ο ηθοποιός «ήταν πολύ ευγενικός και φωτογραφήθηκε με όσους μπορούσε».

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Ειδήσεις σήμερα:

Το πακέτο της ΔΕΘ: Αύξηση αφορολόγητου για χαμηλόμισθους, μειώσεις συντελεστών για μεσαία εισοδήματα και ενοίκια

Η απάντηση του Πολωνού CEO που έκλεψε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού - «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»

Τα γεγονότα από το 1947 ως τις τελευταίες μάχες του Εμφυλίου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης