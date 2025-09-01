Τζέικομπ Ελόρντι: Η αντιπαράθεσή του με σωματοφύλακα στο Φεστιβάλ Βενετίας - «Μη μου λες τι να κάνω»
Τζέικομπ Ελόρντι: Η αντιπαράθεσή του με σωματοφύλακα στο Φεστιβάλ Βενετίας - «Μη μου λες τι να κάνω»
Ένταση σημειώθηκε ανάμεσα στον 28χρονο ηθοποιό και τον υπάλληλό του, ενώ τραβούσε φωτογραφίες με τους θαυμαστές του
Μία έντονη διαμάχη με έναν υπάλληλο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας είχε ο Τζέικομπ Ελόρντι, όπως αποτυπώθηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok την Κυριακή, 31 Αυγούστου.
Το περιστατικό σημειώθηκε, ενώ ο 28χρονος ηθοποιός χαιρετούσε θαυμαστές στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Frankenstein». Στο βίντεο, ο Τζέικομπ Ελόρντι πρώτα φαίνεται να μιλά με έναν άνδρα, ο οποίος από όσο λέει εκείνος που τράβηξε το βίντεο, ήταν «σωματοφύλακας», ενώ στη συνέχεια, πλησιάζει περισσότερο τους θαυμαστές για να φωτογραφηθεί μαζί τους.
Δείτε το βίντεο
«Θα βγάλουμε μια φωτογραφία εδώ», λέει στη συνέχεια στον υπάλληλο του φεστιβάλ, πριν ποζάρει με αρκετούς από τους θαυμαστές του. Στη συνέχεια, με εμφανή την ενόχλησή του, του απηύθυνε ξανά τον λόγο: «Μην μου λες ποτέ τι να κάνω».
Το UsWeekly επικοινώνησε με εκπρόσωπο του ηθοποιού για σχόλιο, χωρίς να υπάρχει ακόμα επίσημη απάντηση. Παρά το περιστατικό, εκείνος που ανάρτησε το βίντεο τόνισε πως ο ηθοποιός «ήταν πολύ ευγενικός και φωτογραφήθηκε με όσους μπορούσε».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Το περιστατικό σημειώθηκε, ενώ ο 28χρονος ηθοποιός χαιρετούσε θαυμαστές στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Frankenstein». Στο βίντεο, ο Τζέικομπ Ελόρντι πρώτα φαίνεται να μιλά με έναν άνδρα, ο οποίος από όσο λέει εκείνος που τράβηξε το βίντεο, ήταν «σωματοφύλακας», ενώ στη συνέχεια, πλησιάζει περισσότερο τους θαυμαστές για να φωτογραφηθεί μαζί τους.
Δείτε το βίντεο
@mancrushdaily
and he was so nice, took photo with everyone he can, he is so sexy and nice please😮💨🥺 #actor #man #crush #celebritycrush #celebrity #handsomeboy #hot #viralvideo #jacobelordi #boy #foryou♬ suono originale - Hot Male Celebs😮💨🫦
Το UsWeekly επικοινώνησε με εκπρόσωπο του ηθοποιού για σχόλιο, χωρίς να υπάρχει ακόμα επίσημη απάντηση. Παρά το περιστατικό, εκείνος που ανάρτησε το βίντεο τόνισε πως ο ηθοποιός «ήταν πολύ ευγενικός και φωτογραφήθηκε με όσους μπορούσε».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Το πακέτο της ΔΕΘ: Αύξηση αφορολόγητου για χαμηλόμισθους, μειώσεις συντελεστών για μεσαία εισοδήματα και ενοίκια
Η απάντηση του Πολωνού CEO που έκλεψε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού - «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»
Τα γεγονότα από το 1947 ως τις τελευταίες μάχες του Εμφυλίου
Το πακέτο της ΔΕΘ: Αύξηση αφορολόγητου για χαμηλόμισθους, μειώσεις συντελεστών για μεσαία εισοδήματα και ενοίκια
Η απάντηση του Πολωνού CEO που έκλεψε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού - «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»
Τα γεγονότα από το 1947 ως τις τελευταίες μάχες του Εμφυλίου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα