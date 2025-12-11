Η Σελένα Γκόμεζ ανέβασε φωτογραφίες από την καθημερινότητα της με τον Μπένι Μπλάνκο
Η διάσημη τραγουδίστρια δημοσίευσε και μία εικόνα με την πεθερά της
Φωτογραφίες από την καθημερινότητά της με τον σύζυγό της δημοσίευσε η Σελένα Γκόμεζ, παρουσιάζοντας μάλιστα και την πεθερά της. Η τραγουδίστρια και ηθοποιός μοιράστηκε με τους ακόλουθούς της μερικά στιγμιότυπα από τις πιο όμορφες στιγμές των τελευταίων ημερών, χωρίς να λείπουν οι αγκαλιές και τα φιλιά με τον Μπένι Μπλάνκο, με τον οποίο παντρεύτηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2025.
Η Γκόμεζ και ο 37χρονος μουσικός βιώνουν τους πρώτους μήνες της ζωής τους ως νεόνυμφοι, μετά από δύο χρόνια σχέσης, και δείχνουν πως το απολαμβάνουν στο πλευρό της οικογένειάς τους, στολίζοντας το σπίτι τους, κάνοντας βόλτες και πραγματοποιώντας βραδινές εξόδους με τους φίλους τους.
