Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Fancy James: Πρέπει να μάθω ελληνικά για να κοιτάξω για Έλληνες άντρες, είπε ο στιλίστας της Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Fancy James: Πρέπει να μάθω ελληνικά για να κοιτάξω για Έλληνες άντρες, είπε ο στιλίστας της Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Ο στιλίστας μίλησε για τη συνεργασία του με την Πρέσβη των ΗΠΑ και δήλωσε ενθουσιασμένος με τη χώρα
Δηλώσεις για τη συνεργασία του με την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, αλλά και για την αγάπη που, όπως λέει, λαμβάνει από τους Έλληνες έκανε ο Fancy James στην εκπομπή «Το Πρωινό», σημειώνοντας πως θέλει να μάθει τη γλώσσα για να βρει Έλληνες άντρες.
Ο στιλίστας ανέφερε αρχικά: «Είμαι μια χαρά. Σήμερα είπα να ντυθώ σαν μια μικρή λεοπάρδαλη. Είναι κάτι απλό, για μία Κυριακή που θα πας για brunch». Μιλώντας για τη συνεργασία του με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, είπε: «Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν είναι δύσκολη όσον αφορά στο στιλ της. Είμαι στη μόδα, όπως και εκείνη και είμαστε συνδεδεμένοι. Πάντα ξέρω και είμαι ενήμερος για το πώς θέλει να δείχνει. Είναι τύπου “ωραία, τέλεια” και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Τις βραδινές ώρες, επειδή είναι πρέσβης και έχει πολλές συναντήσεις με πρωτόκολλα, θέλουμε να δείχνει θηλυκή, κυρία. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να φοράει κοστούμι 24 ώρες το 24ωρο επειδή είναι πρέσβης».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-desou4pybfkx)
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αγαπώ την Ελλάδα. Θεέ μου, είμαι τόσο ενθουσιασμένος. Κάθε μέρα λέω τι μέρος. Τώρα είμαι ερωτευμένος με τη Θεσσαλονίκη. Ήμουν εκεί για το Σαββατοκύριακο. Έχω εμμονή με την Ελλάδα. Η Μύκονος είναι το αγαπημένο μου νησί. Αγαπώ τους Έλληνες. Η αγάπη που λαμβάνω από τους Έλληνες είναι φοβερή. Είμαι τόσο πολύ ευπρόσδεκτος, που νιώθω σαν να είμαι σπίτι μου… Πρέπει να μάθω ελληνικά γιατί είναι ωραία για εμένα να κοιτάξω για Έλληνες άντρες, οπότε πρέπει να μάθω τη γλώσσα».
Κλείνοντας, δήλωσε ότι του αρέσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός γιατί μέσα από αυτόν αρχίζει να αγαπάει τη μουσική κουλτούρα της Ελλάδας.
Ο στιλίστας ανέφερε αρχικά: «Είμαι μια χαρά. Σήμερα είπα να ντυθώ σαν μια μικρή λεοπάρδαλη. Είναι κάτι απλό, για μία Κυριακή που θα πας για brunch». Μιλώντας για τη συνεργασία του με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, είπε: «Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν είναι δύσκολη όσον αφορά στο στιλ της. Είμαι στη μόδα, όπως και εκείνη και είμαστε συνδεδεμένοι. Πάντα ξέρω και είμαι ενήμερος για το πώς θέλει να δείχνει. Είναι τύπου “ωραία, τέλεια” και είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Τις βραδινές ώρες, επειδή είναι πρέσβης και έχει πολλές συναντήσεις με πρωτόκολλα, θέλουμε να δείχνει θηλυκή, κυρία. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να φοράει κοστούμι 24 ώρες το 24ωρο επειδή είναι πρέσβης».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Αγαπώ την Ελλάδα. Θεέ μου, είμαι τόσο ενθουσιασμένος. Κάθε μέρα λέω τι μέρος. Τώρα είμαι ερωτευμένος με τη Θεσσαλονίκη. Ήμουν εκεί για το Σαββατοκύριακο. Έχω εμμονή με την Ελλάδα. Η Μύκονος είναι το αγαπημένο μου νησί. Αγαπώ τους Έλληνες. Η αγάπη που λαμβάνω από τους Έλληνες είναι φοβερή. Είμαι τόσο πολύ ευπρόσδεκτος, που νιώθω σαν να είμαι σπίτι μου… Πρέπει να μάθω ελληνικά γιατί είναι ωραία για εμένα να κοιτάξω για Έλληνες άντρες, οπότε πρέπει να μάθω τη γλώσσα».
Κλείνοντας, δήλωσε ότι του αρέσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός γιατί μέσα από αυτόν αρχίζει να αγαπάει τη μουσική κουλτούρα της Ελλάδας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα