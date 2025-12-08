Μάιλι Σάιρους: Γυναίκα υποστήριξε ότι είναι η βιολογική μητέρα της

Μπίλι Ρέι τους ισχυρισμούς γυναίκας που υποστήριξε ότι είναι η βιολογική μητέρα της τραγουδίστριας.

Ψευδείς και παράλογους χαρακτήρισε ο πατέρας τηςΠιο αναλυτικά, μία γυναίκα με το όνομα Τζέιμι Λι υποστήριξε ότι γέννησε την τραγουδίστρια σε ηλικία 12 ετών σε μήνυση που κατέθεσε τον Μάιο, την οποία εξασφάλισε η «Daily Mail». Η Λι ισχυρίστηκε ότι είχε συνάψει μια «ιδιωτική συμφωνία υιοθεσίας» με τον Μπίλι Ρέικαι τη μητέρα της Μάιλι, Τις Σάιρους, αλλά υπέστη «σοβαρή συναισθηματική κρίση» όταν ο Μπίλι Ρέι φέρεται να «παραποίησε τις συνθήκες» της συγκεκριμένης συμφωνίας.Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι η συμφωνία υιοθεσίας προέβλεπε ότι θα της επιτρεπόταν να δώσει η ίδια όνομα στη Μάιλι και να εργαστεί ως νταντά και δασκάλα πιάνου της. Η Λι κατηγόρησε τον Μπίλι Ρέι και την Τις για «παραβίαση συμβολαίου, απάτη και παραπλάνηση, εκ προθέσεως πρόκληση συναισθηματικής οδύνης και παράνομη παρέμβαση σε γονικά δικαιώματα». Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Λι ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Μπίλι Ρέι και η πρώην σύζυγός του διέκοψαν κάθε επικοινωνία μαζί της και την «απείλησαν ότι θα καλούσαν την αστυνομία» μετά τη γέννηση της Μάιλι Σάιρους, σύμφωνα με τροποποιημένη κατάθεση που υπέβαλε τον Ιούνιο.Η Λι ζητούσε εξετάσεις DNA της Μάιλι και των γονιών της, καθώς και επανεξέταση της νομιμότητας της φερόμενης υιοθεσίας, ανάλογα με τα αποτελέσματα. Ωστόσο, το αίτημά της για δίκη απορρίφθηκε από δικαστή τον Οκτώβριο.Ο Μπίλι Ρέι υπέβαλε αίτημα στις 20 Νοεμβρίου ζητώντας την απόρριψη όλων των ισχυρισμών της Λι. Ο τραγουδιστής της κάντρι κατηγόρησε τη Λι ότι κατέθεσε τη μήνυση με σκοπό «την παρενόχληση» του ίδιου και της οικογένειάς του. Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι η μήνυση της Λι απορρίφθηκε στις 5 Δεκεμβρίου. «Το Δικαστήριο απέρριψε σήμερα το πρωί τη μήνυση και επιδίκασε στον κ. Σάιρους την ανάκτηση των εύλογων και αναγκαίων δικηγορικών αμοιβών και εξόδων του», αναφέρει η δήλωση.Ο Μπίλι Ρέι και η Τις απέκτησαν μαζί τρία παιδιά μαζί: τη Μάιλι, τον Μπρέισον και τη Νόα. Το πρώην ζευγάρι χώρισε το 2022 μετά από σχεδόν 28 χρόνια γάμου.: Shutterstock