Η Μάιλι Σάιρους αποκάλυψε τη χειρότερη συμβουλή που της έδωσε η μητέρα της για τις σχέσεις
Όπως είπε η τραγουδίστρια, η μητέρα της συνήθιζε να προσεγγίζει τις σχέσεις κάπως επιφανειακά
Οι απόψεις της Μάιλι Σάιρους για τις σχέσεις δεν ταιριάζουν καθόλου με αυτές της μητέρας της, όπως φάνηκε από τις πρόσφατες δηλώσεις τους. Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως η Τις Σάιρους την ενθάρρυνε να μένει σε λάθος σχέσεις για τελείως επιφανειακούς λόγους, πράγμα που ευτυχώς η ίδια είχε την ωριμότητα να αντιληφθεί και να αποφύγει.
Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η 32χρονη ποπ σταρ στο «The Cut», σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη μαζί με τη μητέρα και τις δύο αδερφές της: «Η μαμά πάντα ήθελε να μένω με τον λάθος τύπο επειδή είναι ωραίος».
Η Τις, που μετά το διαζύγιο από τον Μπίλι Ρέι Σάιρους, παντρεύτηκε τον ηθοποιό Ντόμινικ Πάρσελ, υποστήριξε γελώντας: «Αυτό ήταν τέλεια συμβουλή γιατί μετά από τόσα χρόνια, κάπου το ξεπερνάς». Όταν η Μάιλι Σάιρους της ζήτησε να εξηγήσει περισσότερα, η 58χρονη πρόσθεσε: «Αν είσαι με κάποιον ελκυστικό αλλά ξεπεράσεις τη σχέση, τουλάχιστον έχεις να κοιτάς κάποιον που είναι τρομερά σέξι».
Παρά το χιούμορ, η τραγουδίστρια αξιοποίησε τη στιγμή για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και να μιλήσει με θέρμη για τον νυν σύντροφό της, τον μουσικό Μαξ Μοράντο: «Όχι, κατέληξα με έναν άνθρωπο που σημαίνει πολλά για μένα, με φροντίζει πραγματικά, με σέβεται. Έπρεπε να το μάθω με τον δύσκολο τρόπο, γιατί η μαμά μου μου έμαθε τον λάθος και έπρεπε να βρω μόνη μου τον σωστό».
Η Μάιλι Σάιρους μάλιστα παραδέχτηκε πως η μητέρα της ποτέ δεν έβαζε τον σεβασμό στις πρώτες προτεραιότητες, τονίζοντας: «Η μαμά ήταν σαν να λέει "πρέπει να είναι ψηλός"». Η αδερφή της τραγουδίστριας, Νόα, η οποία είναι αρραβωνιασμένη με τον Πίνκους, σχολίασε: «Είμαστε στο ίδιο καράβι με τη Μάιλι».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Miley Cyrus just threw some shade at mom Tish ... clowning her for handing out terrible dating advice ... mainly putting hot looks way above personality.— TMZ (@TMZ) September 3, 2025
Read more: https://t.co/iQGcarOZmz pic.twitter.com/dQESQQlmeL
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
