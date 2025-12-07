Βίκυ Βολιώτη για την υιοθεσία της κόρης της: Δεν της έχω πει ποτέ ψέματα για τίποτα, τα ξέρει όλα

Αιθιοπία, βασίζεται στην ειλικρίνεια, με την ηθοποιό να εξηγεί, πως από πολύ νωρίς μίλησε στο παιδί της για το πώς βρέθηκε η μία στη ζωή της άλλης.





«

».

Όσο για την καθημερινότητα με την κόρη της και τις στιγμές που απολαμβάνει μαζί της, η ηθοποιός σχολίασε: «

, είναι οι πιο πολύτιμες μου ώρες μαζί της αυτές».

Σε άλλο σημείο, η Βίκυ Βολιώτη περιέγραψε πώς εκείνη και ο σύζυγός της βρίσκουν ισορροπίες ανάμεσα στις επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις:

«

».

Θέλω να ξυπνάω το πρωί να της ετοιμάζω το πρωινό, να την πηγαίνω εγώ στο σχολείοΕυτυχώς με τον Σίμο έχουμε παρόμοιο επάγγελμα. Εκείνος είναι διευθυντής φωτογραφίας και δουλεύει με άστατο ωράριο και χωρίς σταθερές δουλειές. Έχουμε την τύχη, όταν δουλεύει ο ένας πάρα πολύ, ο άλλος να είναι λίγο πιο λάσκα. Αυτό συμβαίνει αυτή την περίοδο που εγώ τρέχω πιο πολύ και ο Σίμος είναι πιο χαλαρός