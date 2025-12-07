Βίκυ Βολιώτη για την υιοθεσία της κόρης της: Δεν της έχω πει ποτέ ψέματα για τίποτα, τα ξέρει όλα
Βίκυ Βολιώτη για την υιοθεσία της κόρης της: Δεν της έχω πει ποτέ ψέματα για τίποτα, τα ξέρει όλα
Με ρώτησε πρώτη φορά αν την είχα στην κοιλιά μου και τη γέννησα, ανέφερε η ηθοποιός
Η σχέση της Βίκυς Βολιώτη με την κόρη της, την οποία υιοθέτησε από την Αιθιοπία, βασίζεται στην ειλικρίνεια, με την ηθοποιό να εξηγεί, πως από πολύ νωρίς μίλησε στο παιδί της για το πώς βρέθηκε η μία στη ζωή της άλλης.
Η Βίκυ Βολιώτη τόνισε πως δεν έχει πει ποτέ ψέματα στην κόρη της για το θέμα της υιοθεσίας, ωστόσο εξήγησε ότι σκέφτεται προσεκτικά μέχρι ποιο σημείο και πόσα μπορεί να της μεταφέρει. Όταν μάλιστα το παιδί της τη ρώτησε για πρώτη φορά «αν την είχε στην κοιλιά της» η ηθοποιός της μίλησε με ειλικρίνεια.
Πιο συγκεκριμένα, η Βίκυ Βολιώτη ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Μαμά-δες»: «Δεν της έχω πει ποτέ ψέματα για τίποτα. Αυτό που κάνω καμιά φορά είναι να σκέφτομαι μέχρι πού και πόσα μπορώ να της πω. Έχουν ειπωθεί όλα. Με ρώτησε πρώτη φορά αν την είχα στην κοιλιά μου και τη γέννησα. Πάντα λέγαμε την ιστορία σαν παραμύθι, όμως όταν ήρθε η ερώτηση αυτή το θέμα συζητήθηκε. Τα ξέρει όλα».
Δείτε το βίντεο
Όσο για την καθημερινότητα με την κόρη της και τις στιγμές που απολαμβάνει μαζί της, η ηθοποιός σχολίασε: «Θέλω να ξυπνάω το πρωί να της ετοιμάζω το πρωινό, να την πηγαίνω εγώ στο σχολείο, είναι οι πιο πολύτιμες μου ώρες μαζί της αυτές».
Σε άλλο σημείο, η Βίκυ Βολιώτη περιέγραψε πώς εκείνη και ο σύζυγός της βρίσκουν ισορροπίες ανάμεσα στις επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις: «Ευτυχώς με τον Σίμο έχουμε παρόμοιο επάγγελμα. Εκείνος είναι διευθυντής φωτογραφίας και δουλεύει με άστατο ωράριο και χωρίς σταθερές δουλειές. Έχουμε την τύχη, όταν δουλεύει ο ένας πάρα πολύ, ο άλλος να είναι λίγο πιο λάσκα. Αυτό συμβαίνει αυτή την περίοδο που εγώ τρέχω πιο πολύ και ο Σίμος είναι πιο χαλαρός».
Η Βίκυ Βολιώτη τόνισε πως δεν έχει πει ποτέ ψέματα στην κόρη της για το θέμα της υιοθεσίας, ωστόσο εξήγησε ότι σκέφτεται προσεκτικά μέχρι ποιο σημείο και πόσα μπορεί να της μεταφέρει. Όταν μάλιστα το παιδί της τη ρώτησε για πρώτη φορά «αν την είχε στην κοιλιά της» η ηθοποιός της μίλησε με ειλικρίνεια.
Πιο συγκεκριμένα, η Βίκυ Βολιώτη ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Μαμά-δες»: «Δεν της έχω πει ποτέ ψέματα για τίποτα. Αυτό που κάνω καμιά φορά είναι να σκέφτομαι μέχρι πού και πόσα μπορώ να της πω. Έχουν ειπωθεί όλα. Με ρώτησε πρώτη φορά αν την είχα στην κοιλιά μου και τη γέννησα. Πάντα λέγαμε την ιστορία σαν παραμύθι, όμως όταν ήρθε η ερώτηση αυτή το θέμα συζητήθηκε. Τα ξέρει όλα».
Δείτε το βίντεο
Όσο για την καθημερινότητα με την κόρη της και τις στιγμές που απολαμβάνει μαζί της, η ηθοποιός σχολίασε: «Θέλω να ξυπνάω το πρωί να της ετοιμάζω το πρωινό, να την πηγαίνω εγώ στο σχολείο, είναι οι πιο πολύτιμες μου ώρες μαζί της αυτές».
Σε άλλο σημείο, η Βίκυ Βολιώτη περιέγραψε πώς εκείνη και ο σύζυγός της βρίσκουν ισορροπίες ανάμεσα στις επαγγελματικές και οικογενειακές τους υποχρεώσεις: «Ευτυχώς με τον Σίμο έχουμε παρόμοιο επάγγελμα. Εκείνος είναι διευθυντής φωτογραφίας και δουλεύει με άστατο ωράριο και χωρίς σταθερές δουλειές. Έχουμε την τύχη, όταν δουλεύει ο ένας πάρα πολύ, ο άλλος να είναι λίγο πιο λάσκα. Αυτό συμβαίνει αυτή την περίοδο που εγώ τρέχω πιο πολύ και ο Σίμος είναι πιο χαλαρός».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα