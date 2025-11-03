Βίκυ Βολιώτη για την υιοθεσία της κόρης της: Δεν ήταν πάντα όνειρό μου να γίνω μητέρα, ήθελα να πάρω και να δώσω αγάπη
Το ταξίδι της υιοθεσίας ήταν πάρα πολύ ωραίο και συγκινητικό, δήλωσε η ηθοποιός
Η απόφαση της Βίκυς Βολιώτη να υιοθετήσει την κόρη της δεν συνδέθηκε, όπως εξήγησε, απαραίτητα με την επιθυμία της να γίνει μητέρα αλλά με την ανάγκη της να προσφέρει και να λάβει αγάπη.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Τζενερέισον ΣΚ» και μεταξύ άλλων μίλησε για την υιοθεσία του παιδιού της από την Αιθιοπία, που σήμερα είναι έντεκα ετών.
Όπως ανέφερε, δεν έχει εξηγήσει ακόμα για ποιον λόγο προχώρησε στην υιοθεσία, δηλώνοντας παράλληλα πως δεν ήθελε πάντα να γίνει μητέρα.
«Ήμουν πολύ συνειδητοποιημένη για την υιοθεσία. Ήταν κάτι που το ήθελα από πάντα, δεν προέκυψε επειδή δεν γινόντουσαν αλλιώς τα πράγματα. Δεν ξέρω ακριβώς τι ήταν αυτό που με ώθησε προς τα εκεί. Δεν ήταν πάντα όνειρό μου να γίνω μητέρα, ήθελα να πάρω και να δώσω αγάπη. Ένα παιδί σου δίνει πολλή αγάπη» είπε η Βίκυ Βολιώτη.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, αναφερόμενη στην κόρη της και την καθημερινότητά τους, πρόσθεσε: «Το ταξίδι της υιοθεσίας ήταν πάρα πολύ ωραίο, πολύ σημαντικό, συγκινητικό. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που είμαι μαμά της Άννας. Κάνουμε συνέχεια πράγματα μαζί. Είναι 11 ετών».
